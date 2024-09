Höllenritt des TSV Buttenwiesen an die Tabellenspitze

In einem unglaublich spannenden Derby der Zweiten Bundesliga Süd zeigten sowohl Gastgeber Monheim wie auch der TSV Buttenwiesen Nerven und hatten mit ungewohnt vielen Fehlern zu kämpfen. Am Ende waren es die Biber-Turner, die sich den Sieg erkämpften. Mit 41:31 setzten sich die Zusamtaler beim Vorjahresmeister durch. Auch die Gerätewertung ging mit 7:5 an die Gäste.

Bereits am Boden patzte Buttenwiesen erstmals. Der sonst so sichere Daniel Kehl konnte nicht an die gute Übung seines Teamkollegen Oleksandr Petrenko anschließen und stürzte bei einem Salto mit drei Schrauben. Manuel Berettera und Moritz Kraus brachten dann jedoch ihre Übungen wieder ohne größere Fehler zu Ende. Der Auftakt war somit nicht wie gewünscht verlaufen, das erste Gerät ging mit 8:6 Scorepunkten an die Monheimer Riege.

Nach einem Patzer bei der ersten Monheimer Pferdübung wollte Erik Mihan dies ausnutzen, um mit seinem Team wieder in Führung zu gehen. Doch auch dieses Vorhaben verlief nicht nach Plan. Mihan musste das Gerät, wie zuvor sein Gegner, unfreiwillig verlassen. Durch die ansonsten bessere Ausführung sicherte er dennoch drei Punkte. Adrian Seifried, Oleksandr Petrenko und Manuel Berettera präsentierten ihre Übungen dann ohne Stürze, was dem TSV den Gerätesieg und die 17:10-Führung einbrachte.

An den Ringen unterlagen die Zusamtaler wie erwartet den hochklassigen Übungen der Gastgeber. Die Monheimer sicherten sich hier 12:5 Scorepunkte. Besonders Moritz Kraus erwischte einen rabenschwarzen Tag, was seinem direkten Gegner satte fünf Zähler einbrachte. Bis zum 22:22-Halbzeitstand war der Samstagabend für beide Mannschaften nicht zufriedenstellend verlaufen.

Nach der Pause zieht Buttenwiesen weg

Am Sprung fand Buttenwiesen dann besser in den Wettkampf. Mit sauberen Sprüngen von Manuel Berettera, Daniel Kehl, Erik Mihan und Moritz Kraus setzte sich Buttenwiesen 8:0 durch. Zwischenstand: 22:30. Am Barren meldeten sich die Monheimer mit guten Leistungen zurück und versuchten, den Rückstand aufzuholen. Die Barrenriege Buttenwiesens, bestehend aus Oleksandr Petrenko, Yevgen Yudenkov, Florian Raab und Erik Mihan, konnte diesen Angriff aber abwehren. Nach dem Remis am vorletzten Gerät ging Buttenwiesen mit einem Vorsprung von acht Scorepunkten ans finale Reck.

Die Biber hatten es nun selbst in der Hand, mit sauber durchgeturnten Übungen den Sieg zu erkämpfen. Auf die ersten beiden Übungen der Monheimer setzte Buttenwiesen daher direkt seine Trümpfe Oleksandr Petrenko und Manuel Berettera, um den Sack zuzumachen. Dieser Plan ging dank gleichermaßen schwerer wie auch sauberer Übungen auf. Buttenwiesens Vorsprung war auf 41:27 angewachsen, was die Vorentscheidung bedeutete. Abschließend präsentierten Kapitän Florian Raab und Darius Steinke saubere Übungen, die ausreichten, um auch den Gerätesieg am Reck zu sichern. Mit dem 31:41-Endstand ging das packende Derbyduell etwas glücklich an die Gäste.

Die Biber dürfen sich aktuell über die geteilte Tabellenführung mit dem Nördlinger Nachbarn KTV Ries freuen. Kapitän Florian Raab äußerte nach dem wichtigen Sieg gemischte Gefühle: „Um weiterhin auf der Erfolgsspur zu bleiben, müssen wir dringend unsere Fehlerquote verbessern. Heute, gegen den amtierenden Meister, lagen die Nerven einfach blank. Da kommt es vor, dass das eine oder andere danebengeht.“ Insgesamt zeigte er sich aber stolz auf sein Team: „Trotz der Rückschläge haben wir nicht aufgegeben und uns den Sieg hart erkämpft. Die nächsten Wochen wollen wir nutzen, um in den weiteren Duellen wieder mit wenigen, oder sogar ohne Fehler auftrumpfen zu können.“

Nächster Wettkampf in Buttenwiesen

Sein Dank galt den mitgereisten Fans, „die unsere Sportler auch nach durchwachsenen Leistungen durch Parolen und gute Stimmung wieder auf die richtige Spur brachten“. Die befreundeten Teams fanden sich anschließend noch zu einem gemeinsamen Essen zusammen. Nach einem wettkampffreien Wochenende erwartet Buttenwiesen am 12. Oktober den TV Bühl in der Riedblickhalle zum nächsten Wettkampf. (flor)