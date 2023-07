Buttenwiesen

Tausende feiern mit Roma 75 Jahre Firmengeschichte

Der Tag der offenen Tür bei Roma in Unterthürheim war ein großer Erfolg. Tausende strömten in den Buttenwiesener Ortsteil, um sich das Betriebsgelände anzusehen und deftig zu essen.

Plus Das Interesse an dem Buttenwiesener Familienunternehmen, das für seine Dämm- und Kühlsystem bekannt ist, ist gewaltig. Und hinter dem Erfolg steht eine Teamleistung.

Ein leises Klicken begleitet Diana Stempfle heute durch den Tag. Denn sie zählt mit einem kleinen Handgerät mit, wie viele Leute durch den Eingang des Werks 2 bei Roma kommen, um sich an dem Tag der offenen Tür Einblick zu verschaffen in die Betriebshallen des erfolgreichen Herstellers von Dämm- und Kühlsystemen. Stempfles Daumen kommt kaum zur Ruhe. Es ist kaum 12 Uhr mittags, und die Anzeige ihres Handklickers zeigt schon 1200 Leute an. "Toll, dass das Interesse so groß ist", freut sie sich.

Zwei "Klicks" auf ihrem Zähler entfallen auf Gabriele und Josef Schaller. Mittlerweile im Rentenalter, sind die beiden Dillinger vielen ehemaligen Schülerinnen und Schülern des Sailer-Gymnasiums als Hausmeister-Ehepaar in Erinnerung geblieben. In jungen Jahren hat Josef Schaller auch in Fabriken gearbeitet, die seinen Schilderungen zufolge allerdings kaum mit den hochmodernen Hallen von Roma vergleichbar waren. "Ein super Werk, wirklich", so das Fazit von Josef Schaller nach dem Rundgang durch die Fertigungshalle. Gabriele ergänzt: "Das wirkt von außen gar nicht so groß, wie es in Wirklichkeit ist."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

