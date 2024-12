Unbekannter überfährt Reh bei Buttenwiesen und flüchtet

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Montagabend gegen 19.50 einen überfahrenen Rehkadaver auf der Kreisstraße DLG 23 bei Buttenwiesen, der mitten auf der Fahrbahn lag. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer, der mit dem Wildtier kollidiert war, meldete den Wildunfall weder bei der Polizei noch bei einem Jagdpächter. Kurz vor Eintreffen der Beamten fuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Taxis über das tote Tier. Ob am Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, muss noch von einer Werkstatt überprüft werden. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08272/99510. (AZ)

