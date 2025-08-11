Unfälle bei Dattenhausen und Buttenwiesen: Radfahrer übersehen geparkte Fahrzeuge

Zwei Radfahrer sind am Sonntag leicht verletzt worden. Beide prallten gegen Fahrzeuge, die am Straßenrand abgestellt waren. Ein Vorfall ereignete sich zwischen Dattenhausen und Ziertheim. Dabei prallte ein 66-Jähriger gegen einen geparkten Lkw. Nach Angaben der Polizei kam der Mann aus Richtung Dattenhausen und wollte in die Hauptstraße von Ziertheim einfahren. Aufgrund des wechselnden Schattenwurfs durch die Bäume habe er den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lkw übersehen, so die Polizei.

Der Radfahrer kollidierte mit dem Lkw und stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seinem Rennrad entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro, der Lkw blieb nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt.

Radlerin übersieht Auto in Buttenwiesen und stürzt

Ähnlich erging es einer 37-jährigen Radlerin in Buttenwiesen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 13.30 Uhr auf der Donauwörther Straße unterwegs, als sie einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw übersah und auf das Heck des Wagens prallte.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in das Uniklinikum nach Augsburg gebracht. An Fahrrad und Auto entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)