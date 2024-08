Zuversicht bei Pfaffenhofen-UZ trotz des zähen Starts

Auf die Frage, wie er den Saisonstart seiner Mannschaft in der Fußball-Kreisklasse Nord II nach drei Spieltagen bewertet, holt Spielertrainer Benjamin Mang vom FC Pfaffenhofen-Untere Zusam ein wenig Luft: „Ein paar Punkte mehr wären nicht schlecht gewesen“, meint er mit Blick auf die bisherigen Resultate. Nach der 3:6-Auftaktniederlage beim Titelanwärter BC Schretzheim gab es im Heimspiel gegen den SV Donaualtheim ein 1:1, ehe es am vergangenen Spieltag im Derby beim TSV Binswangen mit 1:2 erneut eine Niederlage setzte. Ein Zähler aus drei Spielen bedeutet unter dem Strich derzeit Rang zwölf von 14 Mannschaften.

31 Punkte und Platz neun für Pfaffenhofen-UZ

In der vergangenen Runde hatte der FC PUZ mit 31 Punkten die Saison auf Platz neun abgeschlossen. Für Benjamin Mang war es eine Platzierung, mit welcher die Verantwortlichen des Fusionsklubs aus der Großgemeinde Buttenwiesen nicht unzufrieden sein konnte. Diese Saison möchte Coach Mang jedoch eine Weiterentwicklung seiner Mannschaft sehen, zumal der Kader breiter geworden ist. Schließlich sind mit Jonathan Streitberger, Jannis Hirn und Timo Miller drei Akteure aus dem eigenen Nachwuchs in den Kreisklassen-Kader gerückt; außerdem hat sich mit Simon Berchtenbreiter vom letztjährigen Meister und Aufsteiger SV Ehingen-Ortflingen noch ein externer Spieler dem Team angeschlossen. Demgegenüber steht mit Daniel Meitinger, der zum FC Langweid wechselte, nur ein Abgang. Alle vier Neue haben bereits Einsätze in der ersten Mannschaft hinter sich und Johnathan Streitberger bei der knappen Niederlage in Binswangen sogar schon sein erstes Tor erzielt.

Trotz des zähen Starts ist bei Benjamin Mang die Zuversicht groß, dass seine Mannschaft im zweiten Jahr unter seiner Ägide weitere Fortschritte machen wird und das angepeilte Saisonziel „Frühzeitiger Klassenerhalt“ auch realisiert werden kann. Am liebsten wäre es dem 35-Jährigen, wenn sein Team die Marke von 31 Punkten aus dem Vorjahr diese Saison schon einige Spieltage vor Saisonschluss übertrifft. Allerdings müsse da seine Mannschaft schon noch gegenüber den ersten drei Begegnungen zulegen. Mit dem Kampfgeist bei den Spielen gegen Schretzheim, Donaualtheim und Binswangen war Benjamin Mang durchaus zufrieden, mit der Cleverness und der Chancenverwertung allerdings nicht. Da habe man schon noch Verbesserungsbedarf.

Dass sich beim FC PUZ der Knoten bald lösen könnte, ist für Mang keine Utopie: Gegen die SpVgg Altisheim und seinen Ex-Klub SV Eggelstetten stehen nun zwei Heimspiele in Folge auf dem Terminplan: „Sechs Punkte wären natürlich optimal“, unkt der Übungsleiter, der in diesem Sommer persönlich auf eine Urlaubsreise verzichtete, um immer ganz nah bei der Mannschaft zu sein.

In das allgemeine Klagelied anderer Vereine, dass im August zu viele Spieler in Urlaub seien, stimmt Benjamin Mang nicht ein. „Bei uns hält sich alles in Grenzen“, lobt er das Freizeitverhalten seiner Schützlinge. So seien diese Woche zwei Spieler zu einem Kurztrip nach Mallorca von Montag bis Donnerstag aufgebrochen, um am Abschlusstraining vor dem Match gegen Altisheim wieder rechtzeitig auf dem Platz zu stehen. Und selbstverständlich wollen sie am Sonntag mithelfen, damit der FC PUZ seinen ersten Dreier einfahren kann. In einer Liga, die nach Ansicht von Benjamin Mang wesentlich ausgeglichener sei als noch letzte Saison.