Chaos auf der Donautalbahn: Kein verlässliches Verkehrsmittel mehr

Worüber schimpfen die Deutschen in diesen Tagen am meisten? Vermutlich über das Wetter, die schwarz-rote Bundesregierung und die Bahn. Bei Nummer drei dieser Aufzählung ist die Verärgerung durchaus berechtigt. Vor allem, wenn man auf die Donautalbahn im Landkreis Dillingen blickt. Da hat das Ausmaß der Verspätungen eine neue Dimension. Beispiel Bahnhof Höchstädt. Dort soll der Zug der privaten Betreibergesellschaft Agilis morgens um 7.19 Uhr auch Kinder und Jugendliche nach Dillingen zu weiterführenden Schulen bringen. In den ersten sieben Schultagen nach den Sommerferien hat das dreimal gar nicht geklappt. Eltern kutschierten ihre Kinder mit dem Privatauto in die Kreisstadt. Und dort sorgten die Elterntaxis für zusätzlichen Stress vor den Schulen.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donautalbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis