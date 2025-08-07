CSU-Abgeordneter Manuel Knoll aus Höchstädt soll Landesvorsitzender der Jungen Union werden

Es kommt nicht oft vor, dass Manuel Knoll auf seiner Terrasse in Höchstädt (Landkreis Dillingen) die Sonnenstrahlen genießt. Am Donnerstagnachmittag gibt es allerdings einen besonderen Anlass, denn der junge CSU-Landtagsabgeordnete feierte seinen 35. Geburtstag. Knoll dürfte das jetzt mit einem zusätzlichen Gefühl der Zufriedenheit getan haben, denn der nächste Schritt auf der politischen Karriereleiter steht für ihn in Kürze bevor. Nach Informationen unserer Redaktion haben sich die Bezirksvorsitzenden der Jungen Union am Wochenende in München darauf verständigt, dass der Höchstädter neuer Landesvorsitzender der CSU-Nachwuchsorganisation und damit Nachfolger von Christian Doleschal werden soll. Knoll bestätigt dies auf Anfrage: „Es ist richtig, ich soll am 3. Oktober in Aschaffenburg zum Landesvorsitzenden der Jungen Union gewählt werden.“

„Dankbar, dass meine Arbeit offensichtlich anerkannt wird“

Der 35-Jährige zeigt sich überwältigt und etwas überrascht. „Es macht mich dankbar, dass meine Arbeit offensichtlich anerkannt wird“, sagt der designierte JU-Landesvorsitzende. Wenn Knoll im Herbst gewählt wird, steht er in einer Reihe mit Polit-Größen wie Theo Waigel, Markus Söder und Manfred Weber, die ebenfalls Landeschefs des CSU-Nachwuchses waren. Bei ihm überwiege „der Respekt vor diesem herausgehobenen Amt“. Dem Vernehmen nach hat Knoll nicht auf die Übernahme des Postens gedrängt. Es gab nach Informationen unserer Redaktion innerhalb der JU-Bezirksverbände mehrere Interessenten. Den schwäbischen Bezirkschef, so heißt es, habe man „als Konsenslösung gefunden, mit der alle leben können“.

Für Knoll ist dies der Gipfel seiner noch kurzen politischen Laufbahn. Als JU-Landesvorsitzender wird er ein Büro mit mehreren Mitarbeitenden führen. Eine Aufgabe werde für ihn darin bestehen, Anliegen der Jungen Union bei der CSU im Landtag zu platzieren. Seinen größten politischen Erfolg landete Knoll bei der Landtagswahl 2023, als er als Neuling klar das Direktmandat für die Christsozialen vor dem umtriebigen Kandidaten der Freien Wähler und heutigen Digitalminister Fabian Mehring gewann.

Knoll: „Wenn jemand ein Anliegen hat, dann will ich helfen“

Wer bei Wählerinnen und Wählern nach dem Erfolg des Abgeordneten fragt, bekommt mitunter die Antwort: „Der ist nicht abgehoben.“ Knoll selbst sagt, er wolle ansprechbar für die Menschen sein. „Wenn jemand ein Anliegen hat, dann will ich helfen.“ Erst am Mittwoch war der studierte Betriebswirt und Politikwissenschaftler bei einem Schäfer in Harburg, um sich dessen Sorgen anzuhören.