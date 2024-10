CSU Dillingen ehrt beim Herbstfest treue Mitglieder

„Das Wertvollste sind immer noch die Mitglieder!“, betonte Ortsvorsitzender Wolfgang Gorhau beim diesjährigen Herbstfest des CSU-Ortsverbandes Dillingen im Restaurant Malzstadel. Gorhau hob im Hinblick auf die zu ehrenden Mitglieder hervor, dass es gerade in heutiger Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr sei, dass man einer Partei oder einem Verein über Jahrzehnte hinweg die Treue halte, wie dies die Geehrten des Abends tun.

Für fünfzigjährige Mitgliedschaft wurden Horst Bogner, Hermann Stark, Ulrich Spengler und Josef Weber ausgezeichnet. Horst Bogner war über viele Jahre Mitglied im Vorstand des Ortsverbandes und brachte sich ebenso im Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik sowie für unterschiedlichste Fahrdienste ein. Neben seiner herausfordernden beruflichen Tätigkeit als persönlicher Referent zweier Dillinger Landräte übernahm Hermann Stark für lange Zeit die Pressearbeit der Dillinger CSU und engagierte sich als Mitglied der Vorstandschaft. Mit Ulrich Spengler konnte Gorhau einen langjährigen Dillinger Stadtrat und Mitglied der Wirtschaftsvereinigung ehren, der für zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen verantwortlich zeichnete. Der erfolgreiche Unternehmer habe sich als äußert engagierter Mandatsträger um Partei und Heimatstadt verdient gemacht, hob der Ortsvorsitzende hervor. Als ehemaliger Pächter der Gastwirtschaft „Traube“ und der Gastronomie der Lehrerakademie war Josef Weber oftmals Gastgeber für den CSU-Ortsverband. In seinen 50 Jahren Mitgliedschaft war Weber auch zwölf Jahre Ortsvorsitzender der CSU Glött.

Als die Wahlplakate in Gundelfingen auf die Straße geklebt wurden

Sogar sechs Jahrzehnte gehören dieses Jahr Siegfried Kurz und Josef Schuh der CSU an. Beide traten bereits im Jahr 1958 der Jungen Union bei. Gorhau dankte Kurz vor allem für seinen unermüdlichen Einsatz in den Wahlkämpfen; die Anzahl der geklebten Plakate könne bestimmt nicht gezählt werden. Der Geehrte hob mit einem Augenzwinkern hervor, dass in früheren Jahren in Gundelfingen die Plakate neben den eigentlich dafür vorgesehenen Stellen sogar auf die Straße geklebt wurden, um die damaligen Granden der FUW im Landkreis, Karl und Hermann Gartner, auf die CSU aufmerksam zu machen. Auch als Kreisschatzmeister brachte sich Kurz für die CSU auf Kreisebene ein und war zusammen mit seiner verstorbenen Frau Marianne lange Zeit eine feste Anlaufstelle für die Partei in der damaligen Dillinger Kreisgeschäftsstelle.

Josef Schuh trat zusammen mit dem ehemaligen Landrat Anton Dietrich 1964 in die CSU ein und übernahm für zwölf Jahre als Stadtrat in Dillingen sowie 36 Jahre als Kreistagsmitglied, auch als Fraktionsvorsitzender, Verantwortung in wichtiger Position. Neben dem Ortsvorsitzenden sprachen auch Oberbürgermeister Frank Kunz und Landtagsabgeordneter Manuel Knoll den Geehrten Dank und Anerkennung für ihren Einsatz und ihre Treue zur CSU aus. Nach dem „offiziellen Teil“ klang der Abend bei guter Unterhaltung und angeregten Diskussionen in geselliger Runde aus. (AZ)