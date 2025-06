CSU-Kreisverband Dillingen: Manuel Knoll wird als Vorsitzender bestätigt

Der CSU-Kreisverband Dillingen hat bei seiner Kreisvertreterversammlung in Haunsheim die personellen Weichen für die kommenden Jahren gestellt und zugleich auf zwei ereignisreiche Jahre zurückgeblickt. Mit deutlichen Gewinnen und starken Ergebnissen bei der Landtags-, Europa- und Bundestagswahl – teils über dem bayerischen Durchschnitt - habe die CSU im Landkreis ihre Verankerung vor Ort bewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig setzte der Kreisverband mit den Kandidaten Annemarie Jung und Daniel Uhl „ein deutliches Zeichen für die Förderung junger Talente“. Für das Amt des Kreisvorsitzenden schlug Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz erneut Manuel Knoll vor, der den Verband seit 2023 „mit großem Engagement und viel Fleiß führt“. Die Delegierten folgten diesem Vorschlag einstimmig. Dies sei „ein klarer Vertrauensbeweis in die bewährte Arbeit an der Spitze des Kreisverbands“.

Ein Festakt zur Feier des Grundgesetzes wird etabliert

Kreisvorsitzender Manuel Knoll ging in seinem Bericht auf die zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen der vergangenen beiden Jahre ein - vom politischen Fischessen, der traditionellen Feier zum Tag der Deutschen Einheit bis hin zum neu etablierten Festakt Grundgesetz sowie dem Gedenken an die Opfer des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Der Landtagsabgeordnete freute sich insbesondere über die vielfältigen Aktivitäten in den Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften. Schatzmeisterin Julia Berchtold und die Kassenprüfer legten der Versammlung Rechenschaft über die Finanzen ab. Bezirksrat Johann Popp und Kreistagsfraktionsvorsitzender Christoph Mettel berichteten anschließend von den Herausforderungen in den kommunalen Gremien bei der Finanzierung der Pflichtaufgaben.

Fünf stellvertretende Kreisvorsitzende werden gewählt

Die Wahl unter Leitung von Staatssekretär Ulrich Lange kam zu folgendem Ergebnis: Als Kreisvorsitzender wird Manuel Knoll einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Ihm zur Seite stehen als stellvertretende Kreisvorsitzende: Bürgermeisterin Katja Müller, Markus Hoffmann, Oberbürgermeister Frank Kunz, Eva Maria Fink und Siegfried Nürnberg. Kreisschatzmeisterin bleibt Julia Berchtold, als Schriftführer fungieren Daniel Wippel und – neu im Team – Michael Schneider. Als Digitalbeauftragter erhält Martin Mayer die Zustimmung. Beisitzer sind: Benedikt Decker, Wolfgang Gorhau, Thomas Häußler, Peter Hurler, Gerhard Kaltner, Stephan Karg, Ingrid Krämmel, Kristina Reicherzer, Daniel Uhl und Carolin Wanner. Rainer Egger und Ute Bucher übernehmen die Kassenprüfung.

Kreisvorsitzender Manuel Knoll zeigt sich motiviert und zuversichtlich: „Den Schwung und den Teamgeist aus der Versammlung nehmen wir mit – für die nächsten zwei Jahre und natürlich mit Blick auf die Kommunalwahl 2026.“ Knoll dankte nach der Wahl der Delegierten für den Bezirks- und den Landesparteitag abschließend insbesondere Bürgermeister Christoph Mettel und Ortsvorsitzender Maria Nothofer für die hervorragende Organisation und Bewirtung in der Ökonomie. (AZ)