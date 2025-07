Beim Lauinger Stadtfest ist der Marktplatz voll

Genau drei Schläge brauchte Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller beim Fassbier-Anstich zum Auftakt des Stadtfestes 2025 auf dem Lauinger Marktplatz. Assistiert von Stadtrat und Braumeister Benedikt Deniffel und Laudonia-Präsident Fabian Löhrer hieß es am Freitag pünktlich um 18.30 Uhr „ein Prosit der Gemütlichkeit“. Der Bürgerwehr-Spielmannszug sorgte für die musikalische Eröffnung und für fliegende Fahnen und die Sudhausmusikanten für die richtige Einstimmung. Die Bürgermeisterin dankte dem Präsidenten der Laudonia, die das dreitägige City-Fest erneut veranstalte und für eine abwechslungsreiche Mischung aus klassischer Blasmusik über Rock bis hin zum Partysound sorgte.

Die Laudonia verwandelte den Marktplatz über ein langes Wochenende in eine Partymeile mit Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten von Hausmannskost über Thai-Küche bis Cevapcici. Ab 21 Uhr erweckte am Freitag die Rockband „Wanted“ den nun dicht gefüllten Marktplatz so richtig zum Leben. Die Hitze des Tages war etwas gewichen, doch jetzt heizte die Band den Gästen ein. Mit Hardrock wie „Bring me to Life“ von Evanescene über Bon Jovi (It´s my life) bis hin zu sanfteren Tönen wie „Music was my first love” von John Miles riss die siebenköpfige Band viele Gäste von Bänken und bewegte sie zum Mittanzen vor die Bühne.

Programm über drei Tage beim Cityfest in Lauingen: Das ist alles geboten

Für musikalische und gastronomische Rundum-Versorgung war auch am Samstag und Sonntag gesorgt. So stand ab 18 Uhr die Blaskapelle Gundremmingen auf der Bühne, anschließend „spuckte“ die Allgäuer Band „The Mercurie“s, die schon mit dem ersten Lied das Bruttosozialprodukt steigern wollte, kräftig in die Hände. Sie sorgte für Partystimmung bis in die dann nicht mehr so heißen Samstagnachtstunden. Am Sonntag hatte die Laudonia nach dem Mittagstisch der „Fanfare Brass Band“ dann für ein Unterhaltungs-Programm für die kleinsten Gäste gesorgt, mit Ballonkünstler, Spielstraße und Kinderschminken. Zudem spielten die Musikvereine von Frauenriedhausen und Haunsheim. Beendet wurde das dreitägige City-Fest mit einem Zapfenstreich vom Bürgerwehr-Spielmannszug. So passte dann beim Stadtfest 2025 wieder alles zusammen, Stimmung, Verpflegung, Unterhaltung und das Wetter zeigte sich, wie in den vergangenen Jahren, von seiner südlichsten Seite – passend zur pittoresken Piazza mitten in der Albertus-Magnus-Stadt.