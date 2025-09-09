Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Das Dillinger Hallenbad öffnet wieder

Dillingen

Das Dillinger Hallenbad öffnet wieder

Das Eichwaldbad hat geschlossen: Die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen nennen die Öffnungszeiten des Hallenbads.
    • |
    • |
    • |
    Das Dillinger Hallenbad öffnet demnächst wieder. Auf dem Foto ist das Bad in einer 360-Grad-Panoramaaufnahme zu sehen.
    Das Dillinger Hallenbad öffnet demnächst wieder. Auf dem Foto ist das Bad in einer 360-Grad-Panoramaaufnahme zu sehen. Foto: Jakob Stadler (Archivbild)

    Die Freibadsaison in Dillingen ist mit dem letzten Öffnungstag des Eichwaldbads am vergangenen Sonntag Geschichte. Nun beginnt die Saison im Dillinger Hallenbad, Ziegelstraße 10.

    Am Montag, 22. September, öffnet das Dillinger Hallenbad wieder

    Wie die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen mitteilen, ist das Hallenbad ab Montag, 22. September, wieder geöffnet.

    Das sind die Öffnungszeiten

    Es gelten in der Saison 2025/2026 folgende Öffnungszeiten: Montag: kein öffentliches Schwimmen; Dienstag: 17 Uhr bis 21 Uhr (Familienschwimmen); Mittwoch: 15 Uhr bis 16 Uhr (Seniorenschwimmen), 16 Uhr bis 21 Uhr (Familienschwimmen); Donnerstag: 17 Uhr bis 21 Uhr (Familienschwimmen); Freitag: 6.30 Uhr bis 7.45 Uhr (Frühschwimmen), 17 Uhr bis 21 Uhr (Familienschwimmen); Samstag: 14 Uhr bis 18 Uhr (Familienschwimmen); Sonntag: 9 Uhr bis 16 Uhr (Familienschwimmen). (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden