Das Dillinger Hallenbad öffnet wieder

Die Freibadsaison in Dillingen ist mit dem letzten Öffnungstag des Eichwaldbads am vergangenen Sonntag Geschichte. Nun beginnt die Saison im Dillinger Hallenbad, Ziegelstraße 10.

Am Montag, 22. September, öffnet das Dillinger Hallenbad wieder

Wie die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen mitteilen, ist das Hallenbad ab Montag, 22. September, wieder geöffnet.

Das sind die Öffnungszeiten

Es gelten in der Saison 2025/2026 folgende Öffnungszeiten: Montag: kein öffentliches Schwimmen; Dienstag: 17 Uhr bis 21 Uhr (Familienschwimmen); Mittwoch: 15 Uhr bis 16 Uhr (Seniorenschwimmen), 16 Uhr bis 21 Uhr (Familienschwimmen); Donnerstag: 17 Uhr bis 21 Uhr (Familienschwimmen); Freitag: 6.30 Uhr bis 7.45 Uhr (Frühschwimmen), 17 Uhr bis 21 Uhr (Familienschwimmen); Samstag: 14 Uhr bis 18 Uhr (Familienschwimmen); Sonntag: 9 Uhr bis 16 Uhr (Familienschwimmen). (AZ)