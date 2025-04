Die Aschberg-Region will ihre wirtschaftliche Stärke mit großer Gewerbeschau zeigen

Die Vorbereitungen für die Aschberger Gewerbeschau laufen. Am kommenden Sonntag ist es soweit, dann präsentieren sich die Firmen aus Holzheim, Aislingen, Glött und erstmals auch aus Gundremmingen bei einer gemeinsamen Großveranstaltung. Nicht nur die Unternehmen sollen dabei im Vordergrund stehen, sondern auch die künftigen Mitarbeiter. Die können sich bei einer Azubi-Rallye über mögliche Arbeitgeber informieren.

Nicht jeden Tag hat man die Möglichkeit, hinter Hallentore und in Produktionsräume zu blicken. Alle Interessierten können das aber am Sonntag, 13. April, wieder tun. Dann präsentieren sich Unternehmen aus dem Aschberg möglichen Kunden, aber auch künftigen Kollegen. Inzwischen hat sich die Aktion „Azubi-Rallye“ etabliert. Ein Shuttlebus bringt dabei Jugendliche zu den teilnehmenden Firmen im ganzen Aschberg-Gebiet. Dafür hat sich die Wirtschaftsvereinigung Aschberg (WVA) einen ausgeklügelten Fahrplan ausgedacht. Manuel Schuster hat in Rieder eine Werbeagentur und ist auch Teil der WVA. Das Konzept der Rallye trage Früchte. Er sagt: „Wir haben schon Rückmeldungen bei der Rallye selbst bekommen, dass erste Azubis gefunden wurden“, sagt Schuster. Auch auf der Dillinger WIR haben die Firmen bereits intensiv nach Nachwuchs gesucht. Ihnen ist dabei wichtig, dass die Jugendlichen auch selbst etwas ausprobieren können. „Sie sollen einen Eindruck vom Berufsbild bekommen.“ Die Dringlichkeit der Fachkräftesuche habe man am Aschberg „verstanden“, so Schuster.

Das Orga-Team der WVA freut sich auf die Aschberg Gewerbeschau mit Azubi-Rallye: (von links) Thomas Wagner, Fabian Peter, Andrea Uhl, Katrin Gandenheimer, Manuel Schuster, Sebastian Wecker (es fehlen: Stefan Litzl, Bernhard Wunderle, Volker Hanel, Josef Hoser und Alexander Heidel). Foto: WV Aschberg

Aschberg-Gewerbeschau: Vom Kaffeeseminar bis zur Baggerchallenge

Über 50 Firmen sind dieses Mal bei der Gewerbeschau dabei. Das liegt daran, dass sich die Gundremminger sich 2023 der WVA anschschlossen haben und nun auch mit einigen Unternehmen vertreten sind. Unter anderem bietet die Kaffeerösterei Kultbohne eine Führung und ein Kaffeeseminar an. Bei der Firma Hecht können Interessierte sich im Fliesenlegen versuchen. Bei der Firma FEMO, die auf Leitungsbau spezialisiert ist, gibt es eine Baggerchallenge, Rüttelplattenwettrennen und die Azubis in spe können eine Lampe aus Rohrleitungsstücken bauen. Im Kieswerk Kling in Aislingen wurde sogar ein „Bähnle“ eingerichtet, das die Besucher übers Gelände fahren wird. Auch die Banken informieren über ihr (Ausbildungs)angebot.

Doch wie geht es den Unternehmen im Aschberg? Laut Manuel Schuster hänge das natürlich von der Branche ab, doch man höre, dass die Auftragsbücher dennoch gut gefüllt seien, so Schuster. „Wir sind eine ländliche Region, die eine wahnsinnige Vielfalt zu bieten hat und glücklickerweise nehmen die Leute auch die Unternehmen in Anspruch, die es vor ihrer Haustür gibt“, sagt Schuster. Das bedeute aber nicht, sich ausruhen zu können: „Wir müssen weiter Präsenz zeigen, dass wir das alles erhalten können.“

Info: Eröffnet wird die Gewerbeschau am Sonntag, 13. April, um 9.30 Uhr bei der Firma Baur & Söhne in Gundremmingen. Vorher ist eine Betriebsführung bei der Kaffeerösterei Kultbohne geplant. Bei der Eröffnung sind die Bürgermeister der teilnehmenden Gemeinden sowie die Landräte aus Dillingen und Günzburg dabei, die später im Autokonvoi mehrere Betriebe besichtigen.