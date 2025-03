Von der Architektur zur Nisthilfe für Waldbienen im Mooseum

Auf dem großen Tisch in einem Raum im Mooseum in Bächingen liegt Stroh verteilt. Denn kurz zuvor waren noch zahlreiche Kinder am Werkeln. Sie haben „Nistwespen“ gebastelt, erklärt die 18-jährige Antonia Scheu. Die bestehen aus einer leeren Konserve, Schilfrohr und einem Gitter, das Fressfeinde abhalten soll. Denn „das ist eine Nisthilfe für Waldbienen“, erklärt die Gundelfingerin. Wespe deshalb, weil Bienen nicht schwarz-gelb, sondern braun-weiß sind. Scheu absolviert in der Umweltstation ein einjähriges Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ).

