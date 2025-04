Diese Straßen will der Landkreis Dillingen in diesem Jahr sanieren

Der Landkreis Dillingen will auch in diesem Jahr seine Kreisstraßen ertüchtigen. 2013 fasste man dafür einen entsprechenden Entschluss, dass man jedes Jahr zehn Kilometer Asphalt erneuern wolle. Dafür seien entsprechende Mittel im Haushalt einzustellen. Doch für sein Geld bekommt der Landkreis immer weniger Straße. So waren für die zehn Kilometer Straße im Jahr 2013 noch mit 800.000 Euro geplant worden. Inzwischen hat der Landkreis 950.000 Euro für die Erhaltung vorgesehen, bekommt dafür aber viel weniger Straßenkilometer instand gesetzt.

