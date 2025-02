Das sind die beliebtesten Reiseziele für Menschen im Landkreis Dillingen

Die Sommerferien liegen zwar noch in weiter Ferne, trotzdem fiebern viele bereits ihrem Urlaub entgegen, egal ob allein, mit ihrer Familie oder mit Freunden. Auch zahlreiche Menschen im Landkreis Dillingen wollen die dunkle Zeit des Jahres mit Urlaubsstimmung aufhellen und machen sich an die Planung ihrer Reise. Die geht laut Reisebüros im Landkreis Dillingen aber nicht nur nach Mallorca oder Italien, sondern auch teils bis auf die andere Seite der Welt. Welche Ziele bei den Menschen im Landkreis Dillingen in diesem Jahr besonders im Trend liegen und welche Tipps die Reiseprofis haben.

Bianca Pintar ist Geschäftsführerin bei HG-Reisen in Wertingen. Sie berät täglich Kundinnen und Kunden bei der Planung ihres Urlaubs und berichtet, dass in diesem Jahr Spanien, Griechenland und die Türkei zu den top gebuchten Reisezielen gehören. Also die Länder, die seit Jahren im Trend liegen. „Allgemein kann man sagen, dass viele Reisen, die bei uns gebucht werden, in den Mittelmeerraum gehen“, sagt Pintar. Von Städtetrips hin zum klassischen Strandurlaub unter Palmen am Meer. Sie gibt auch an, dass verhältnismäßig viele ihrer Kundinnen und Kunden etwa nach Japan reisen, um eine komplett andere Kultur als die europäische zu erleben.

Ägypten ist im Landkreis Dillingen ein beliebtes Reiseziel

Die Geschäftsführerin ergänzt, dass Ägypten als Reiseziel nach wie vor hoch im Kurs stehe. Auch spontan würden Ausflüge in das nordafrikanische Land oft gebucht. Das Fliegen sei kostspielig geworden, berichtet die Reisebüro-Leiterin. Viele schreckten deshalb zurück und suchten kostengünstigere Möglichkeiten, einen schönen Urlaub zu verbringen, wie Pintar erklärt: „Die Menschen sind preissensibler geworden“. Für Familien seien Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff eine Alternative zur Flugreise. Denn die Kosten für Kinder seien oft geringer als die für Erwachsene und „das teure Flugticket entfällt“, so Pintar.

Leonie Vrkic ist Auszubildende des Reisebüros DerTour in Lauingen. Sie erklärt, dass bei ihrer Kundschaft „die Türkei weiter aus dem Blickfeld rückt“. Das liege vor allem an den verhältnismäßig hohen Preisen für das eigentlich beliebte Urlaubsland. Viele Familien buchten seltener ihren Urlaub dorthin und suchten nach günstigeren Alternativen. Vrkic berichtet, wie Bianca Pintar vom Wertinger Reisebüro, dass „nach wie vor Ägypten“ als Reiseziel sehr beliebt sei. Auch für Urlauberinnen und Urlauber mit schmalerem Geldbeutel. Das nordafrikanische Land, das für seine Pyramiden, Tempel bekannt und auch bei Taucherinnen und Tauchern wegen der farbenprächtigen Korallenriffe beliebt ist, sei über das ganze Jahr von ihren Kundinnen und Kunden nachgefragt worden. „Auch die griechischen Inseln sind bei uns beliebt“, so Vrkic.

Auch teure Reisen sind im Landkreis Dillingen gefragt

Gabriele Schwarzer vom gleichnamigen Reisebüro in Dillingen berichtet, dass ihre Kundinnen und Kunden auch immer mehr an teuren Fernreisen, etwa nach Südafrika, interessiert seien. „Die Nachfrage für die ostafrikanische Inselgruppe Sansibar steigt in letzter Zeit und im Winter wollen auch viele in die Karibik reisen“, gibt sie an. Denn an diesen Orten ist es auch tropisch warm, wenn in Deutschland Minusgrade auf dem Thermometer stehen.

Wie Pintar vom Wertinger Reisebüro berichtet auch Schwarzer, dass Kreuzfahrten aktuell im Trend seien. Sie spricht ebenfalls von günstigen Preisen für Kinder auf den Schiffen und fügt hinzu, dass diese Kreuzfahrten oft in den östlichen Mittelmeerraum gingen. Auch die nördlichen Länder bereisten ihre Kundinnen und Kunden gerne per Kreuzfahrtschiff.