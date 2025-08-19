Icon Menü
Das sind die schönsten Seen im Landkreis Dillingen

Landkreis Dillingen

Das sind die schönsten Seen im Landkreis Dillingen

Was macht Wünschsee, Auwaldsee und Silbersee so beliebt? Wo gibt es Kritik? Und wie steht es eigentlich um das Badeverbot an Gartnersee und Schwenninger Badesee?
Von Julia Motschmann
    Der Wünschsee ist der Lieblingssee dieser ukrainischen Familie.
    Der Wünschsee ist der Lieblingssee dieser ukrainischen Familie. Foto: Julia Motschmann

    Still und einsam liegt er da, der Gartnersee. Eine Frau sonnt sich am Ufer – ins Wasser geht sie aber nicht. Im Juli wurde aufgrund von Blaualgen ein Badeverbot verhängt. Aktuell ist die Belastung laut Dillinger Landratsamt zwar rückläufig, Entwarnung gibt es aber noch nicht. Welche Seen können stattdessen im Landkreis besucht werden und was sind ihre Vor- oder auch Nachteile?

