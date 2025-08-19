Das sind die schönsten Seen im Landkreis Dillingen

Still und einsam liegt er da, der Gartnersee. Eine Frau sonnt sich am Ufer – ins Wasser geht sie aber nicht. Im Juli wurde aufgrund von Blaualgen ein Badeverbot verhängt. Aktuell ist die Belastung laut Dillinger Landratsamt zwar rückläufig, Entwarnung gibt es aber noch nicht. Welche Seen können stattdessen im Landkreis besucht werden und was sind ihre Vor- oder auch Nachteile?
Landkreis Dillingen
