Metal, Open-Air-Disco und Kunst: Das ist im Landkreis Dillingen am Wochenende geboten

Ein Metal-Festival in Bissingen, das Straßenkünstlerfest mit dem Schlossbeben in Dillingen, Jazz-Frühschoppen im Haunsheimer Schloss: Der Landkreis Dillingen ist an diesem Wochenende vollgepackt mit Party, Kunst und Kultur. Nach mehreren kälteren und regnerischen Tagen versprechen Wetterdienste wieder wärmeres – und trockeneres – Wetter. Das ist vor allem für die Open-Air-Veranstaltungen eine großartige Nachricht. Das Wisdom Tooth Festival beim Bissinger Ortsteil Hochstein geht in diesem Jahr in die vierte Runde. Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter mit starken Regenfällen zu kämpfen. Das ging so weit, dass Autos der Gäste mitten in der Nacht per Traktor vom Parkplatz gezogen werden mussten. Auch ein Mischpult im Wert von mehreren tausend Euro fiel der Nässe zum Opfer.

Deshalb freut sich Dominik Vogel, der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Tooth Fairy, sehr über die Wetterprognose für Freitag und Samstag, denn: „Das wird ja hervorragend.“ Am Donnerstag liefen die letzten Vorbereitungen im und um das Wildbachstadion bei Hochstein, „bei uns sieht es schon gut aus“, so Vogel am Vormittag. Die Highlights der beiden Festivaltage werden die Bands „Grave Digger“ am Freitag und „The Butcher Sisters“ am Samstag. Die Ticketverkäufe für die zweitägige Metal-Party liefen bisher eher schleppend, sagt der Vorsitzende, die Veranstalter setzen aber Hoffnung in die Abendkasse.

Abschiedstour im Dillinger Schlosshof

Ein weiteres Highlight ist das Open-Air-Finale von „Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle“ im Dillinger Schlosshof am Freitagabend. Seit 32 Jahren begeistert die Gruppe mit meist schwäbischem Satzgesang und musikalischer Begleitung ihr Publikum. Das Dillinger Konzert der Abschiedstour beginnt um 20 Uhr.

Im vergangenen Jahr war viel los beim „Schlossbeben" der Faschingsfreunde Steinheim. Foto: Michael Stelzl

Der Dillinger Schlosshof und die Innenstadt bleiben auch am Samstagabend eine Partylocation. Ab 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher beim Straßenkünstlerfest in der Königstraße den Akrobaten, Jongleuren, Artisten und Clowns zuschauen. Verschiedene Musikerinnen und Musiker sorgen für die musikalische Unterhaltung und die Dillinger Vereine versorgen die Besucher mit Essen und kühlen Getränken. Parallel dazu findet im Schlosshof ab 18 Uhr das Junior-Schlossbeben statt, ab 21 Uhr sind dann die Größeren mit Feiern an der Reihe. Auch in Medlingen steigt am Wochenende eine Party. Beim Dorffest sorgt die Blasmusikkapelle „Brenzblech“ und die Band „Voyage“ am Samstag für Stimmung. Sonntags spielt dann der Musikverein Eintracht Bächingen. Es gibt auch eine Cocktailbar, eine Hüpfburg, einen Mittagstisch und vieles mehr.

Ausstellungen, Kultur und Nachhaltigkeit in Höchstädt, Bächingen und Haunsheim

Im Schlosshof in Haunsheim findet am Sonntag das „Jazz-Frühshoppen“ statt. Ab 10.30 Uhr spielt Wolfgang Düthorn mit „Majazztic & Salvatore La Ferrera“, während der Verein Freundeskreis Schloss Haunsheim für die Bewirtung sorgt. Die Gäste können sich auf einen Mix aus Swing, Pop-Oldies und Latin-Jazz freuen.

Auch Abseits von Party, Disco und Festen ist am Wochenende einiges geboten. Freitags wird in Dillingen wieder eine Schnitzeljagd für Kinder durch die Innenstadt ab 15.30 Uhr vor der Studienkirche angeboten. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Im Schloss Höchstädt finden die Ausstellungen „Spazier mit dem DemokraTier“, „Museum deutscher Fayencen“ und „Schlacht von Höchstädt 1704“ statt und können dort von neun bis 18 Uhr besichtigt werden. Am Freitag startet auch das Naturschutzcamp für Jugendliche und junge Erwachsene des Öko-Werks und der Umweltstation „Mooseum“ in Bächingen. Dort pflegen die Teilnehmenden Biotope und können dabei etwas über die Natur lernen. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

Im Schlossgarten in Dillingen findet am Samstag das Sommerkonzert der städtischen Musikschule Dillingen statt. Wer Interesse daran hat, ein Instrument zu erlernen, kann sich entweder bei der Musikschule im Colleg im dritten Stock in Dillingen von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr oder bei dem Musikverein Dillingen um 14 Uhr im Musikbrauhaus in Dillingen beim „Instrumentenschnuppern“ ausprobieren. (mit dbkd)