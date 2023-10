Das Zeitungsblatt bringt einen 1000-Euro-Gewinn nach Deisenhofen

Seit Jahren macht Sabine Bayer beim Bilderrätsel der Heimatzeitung mit. Jetzt hatte die Deisenhofenerin Glück. Und sie weiß genau, was mit dem Gewinn passiert.

Seit einigen Jahren versucht Sabine Bayer aus Deisenhofen beim Bilderrätsel unserer Zeitung ihr Glück. Weil ihr Telefon zu Hause einige Tage "tot war", machte sie mit ihren Anrufen zuletzt eine Pause. "Zum Glück hatte ich heute wieder eine Verbindung", berichtet Bayer. Die Deisenhofenerin hatte den Begriff Zeitungsblatt, um den es am Mittwoch ging, schnell erraten, rief bei der Hotline an und landete schließlich den Volltreffer – den 1000-Euro-Bargeld-Gewinn. "Da habe ich mich natürlich richtig gefreut", sagt Sabine Bayer.

"Ich habe schon so oft angerufen, endlich hat es geklappt"

Die 54-Jährige hatte gerade im Haus ihrer Eltern Fenster geputzt, als sie am Nachmittag die freudige Nachricht erhielt. Bei der Gewinnübergabe in Deisenhofen strahlt Sabine Bayer übers ganze Gesicht. "Ich habe schon so oft angerufen und heute hat es endlich geklappt", sagt Bayer. "Kombinieren und kassieren", so lautet das Motto beim Bilderrätsel unserer Zeitung. Das Zeitungsblatt habe sie ebenso wie die Begriffe vergangener Ausgaben ohne Mühe erraten.

Sabine Bayer weiß genau, wofür sie den 1000-Euro-Gewinn verwenden will. Im Grunde sei schon alles verplant. So habe sie unter anderem ein neues Auto gebraucht. Auf den Gewinn soll aber noch eigens angestoßen werden, sagt die Deisenhofenerin, die vielen von ihrer Arbeit an der Kasse bei Lidl in Höchstädt bekannt sein dürfte. Sabine Bayer will jetzt mit ihren drei Kindern, deren Partnern und ihrer Enkeltochter zum Essen gehen. "Die Kinder sollen auch etwas von diesem Gewinn haben", sagt sie und lacht. Und in den nächsten Tagen will sie weiter ihr Glück bei unserem Bilderrätsel versuchen.

Am Donnerstag kann wieder bis 15 Uhr angerufen werden

