Deshalb hat der Biber in Deisenhofen "Sonderrechte"

Der Biber ist in Deisenhofen nicht besonders beliebt. Vor allem in der Ortsmitte richtet er Schäden an.

Das Nagetier belastet die Menschen im Höchstädter Stadtteil. Auch über das Dorfzentrum wird bei der Bürgerversammlung diskutiert - und natürlich über die B16.

Josef Linder bringt dieses Thema nicht das erste Mal auf die Tagesordnung. Ganz im Gegenteil. Ihn beschäftigt und belastet es schon Jahre - ebenso lange bringt er es immer wieder bei den Bürgerversammlungen zur Diskussion. So auch heuer im Schützenheim in Deisenhofen. "Wir haben quasi eine Biberzucht im Dorf. Der Biberbau ist schon einen Meter hoch. Wann endlich hat die Stadt mehr Einfluss?", stellt er Bürgermeister Gerrit Maneth die Frage. Der muss - notgedrungen - mit den Achseln zucken und antwortet: "Wir haben nichts zu sagen. Die Gesetze macht der Bund, wir sind zu 100 Prozent an die Vorlagen gebunden." Heißt: Der Biber bleibt.

