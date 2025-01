Unfall beim Rückwärtsfahren in Deisenhofen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Dienstagnachmittag im Höchstädter Stadtteil Deisenhofen gekommen. Gegen 15 Uhr fuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Zustellfahrzeugs nach Polizeiangaben rückwärts auf der Professor-Pfeifer-Straße in Richtung Benedikt-Hillenmayr-Straße. Er kollidierte mit dem einbiegenden VW eines 64-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von insgesamt rund 2000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

