Der Biber-Manager mit Biss stammt aus Lauingen

Der Mollenbach fließt als wenig auffallendes Rinnsal durch Villenbach im südöstlichen Landkreis Dillingen. Sollte dort mal ein prominenter Besucher auftauchen, muss es schon einen besonderen Grund dafür geben. Kein Geringerer als Südbayerns Bibermanager Gerhard Schwab stand vor fünf Jahren am zugewachsenen Ufer, zusammen mit Mitgliedern vom Bund Naturschutz. Alle rätselten über die Reste eines Biberbaus, auch Burg genannt. Den hatte ein Unbekannter dem Erdboden gleichgemacht.

„Das ist eine Straftat“, zürnte der Besucher mit seiner kräftigen Stimme lapidar. Ob der Gast aus dem niederbayerischen Mariaposching in diesem Moment auch an seinen Geburts- und Jugendort Lauingen dachte, etwa wie er vor Jahrzehnten die Schulen in Holzheim, Weisingen und Dillingen besuchte – das wurde damals nicht bekannt. Als gesichert gilt: Am kommenden Samstag wird Gerhard Schwab, einer der gefragtesten Experten für den zweitgrößten Nager der Welt, wieder in die Region zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen kommen.

Um 19.15 Uhr stellt sich dann der bundesweit bekannte Biologe in der Gaststätte Klosterbräu in Unterliezheim der Frage „Der Biber – Fluch oder Segen?“. Sie dürfte für die Gäste dann schwere Kost parat halten: Erhitzt doch das bis zu ein Meter lange und 30 Kilogramm schwere Tier die Gemüter seit Jahren. Vor allem Landwirte arbeiten sich seit Jahren an den fünf Buchstaben ab, die auch bei kommunalen Sitzungen landauf, landab heftig diskutiert werden. „Der Kamerad muss weg“, lautet etwa die Forderung des Dillinger BBV-Kreisobmanns Klaus Beyrer seit Jahren. Rathauschefs sehen sich bei Bürgerversammlungen immer wieder mit solcher Kritik konfrontiert.

Schwab hat am Sailer in Dillingen Abitur gemacht

Dass jetzt der 64-Jährige mit sehr großem Herz für das so gescholtene Lebewesen klare Worte dafür finden wird, davon kann ausgegangen werden. Denn Schwab, der einst am „Sailer“ Abitur machte und dann in Regensburg studierte, macht seit Jahrzehnten sein Faible für den „Baumeister mit Biss“, so der Untertitel eines seiner zahlreichen Bücher, überdeutlich. Die Bezeichnung deutet nämlich auch ein wenig auf den Fachmann selbst hin. „Biber sind unsere wichtigsten Verbündeten, um den fortschreitenden Verlust an Arten zu verlangsamen, da sie durch Stauen, Bauen und Fällen neue vielfältige Biotope schaffen“, lautet nur eine der eindeutigen Thesen des seit 1996 amtierenden Bibermanagers. Sein Auftrag lautet nicht etwa, den Biber zu „managen“, sondern das Zusammenleben mit dem Menschen zu fördern durch Öffentlichkeitsarbeit, Beratungen und auch Konfliktentschärfung. „Damit Mensch und Tier wieder zusammenkommen“, finanziert der Bund Naturschutz seit Langem zwei hauptamtliche Bibermanager. Erste Ansprechpartner bei Streitfragen sind allerdings die Unteren Naturschutzbehörden bei den Landratsämtern.

Während Naturschützer die emsige Bautätigkeit als kostenlose Renaturierung von begradigten Bachläufen und Steigerung der Artenvielfalt sehen wollen, betrachtet der konventionelle Landbau das Gebaren von einer anderen Warte aus. Danach kommt der Biber dem Menschen eigentlich dauernd in die Quere. Etwa, wenn er durch seine Dämme eine Wiese unter Wasser setzt oder ein Traktor im unterhöhlten Uferbereich einbricht. Bauern aus Villenbach wiesen auf die Schäden hin, zum Beispiel in angrenzenden Maisfeldern. An anderen Stellen beklagt man die Fällung von Nutzholz und Obstbäumen.

Schwab: „Der Biber ist halt ein Tier, das die Landschaft gestaltet“

Zu Letzterem stellt Kenner Schwab fest, dass die Hauptnahrung der reinen Pflanzenfresser die Rinde von Gehölzen darstelle. „Da Biber nicht klettern können, legen sie die Bäume um, damit sie an das Material kommen.“ Dabei kommt ein besonders angepasstes Gebiss mit schärfsten Schneidezähnen zum Einsatz, die ständig nachwachsen. Selbst unter Wasser, wo die Tiere zwei bis fünf Minuten, bei Gefahr bis zu 20 Minuten lang tauchen können. In hitzigen Debatten um das Tier einfach abzutauchen, ist die Sache des resoluten Mannes mit nordschwäbischen Wurzeln allerdings keineswegs. „Der Biber ist halt ein Tier, das die Landschaft gestaltet“, sagt Schwab. Und bemüht auch mal die Geschichte. „Biber waren 15 Millionen Jahre lang in Bayern heimisch, bevor sie 1867 ausgerottet worden waren wegen direkter menschlicher Nachstellung.“

Umso mehr freut sich der Experte über die „Rückkehr der Burgherren“, so der Titel eines weiteren Bandes, an dem Schwab mitgewirkt hatte. „Sie leben wieder an Bächen, Flüssen und Stillgewässern in einer Population von bis zu 6500 Revieren.“ Weiteren Schätzungen zufolge lebt mehr als die Hälfte der über 40 000 Tiere in Deutschland im Freistaat. Weil er es sich zur Aufgabe gemacht hat, Biber vor dem Abschuss zu retten, fängt Schwab die Tiere ein, um sie anderswo wieder auszusetzen. Beispielsweise in Griechenland, wo sie die Gewässerökologie verbessern sollen.