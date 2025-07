Der Feuerwehr-Nachwuchs im Kreis Dillingen zeigt, was er draufhat

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage musste das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr in Schretzheim umstrukturiert werden. Die Jugendlichen verbringen das Wochenende dennoch gemeinsam.

Eigentlich war das Wetter für das Zeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Dillingen in den vergangenen Jahren zuverlässig gut. Die Jugendlichen sind dabei von Freitag bis Sonntag zusammen, schlafen in Zelten, spielen Spiele und zeigen ihre Fähigkeiten in verschiedenen Feuerwehr-Disziplinen. Außerdem kann der Feuerwehr-Nachwuchs im Rahmen des Zeltlagers die Jugendleistungsprüfung ablegen. In diesem Jahr sah die Prognose fürs Wochenende allerdings anders aus. Starkregen und Gewitter waren angesagt. Die Feuerwehr plante kurzfristig um. Zelten sei wetterbedingt nicht möglich. Ein Kreisjugendfeuerwehr-Wochenende gibt es trotzdem. Mit insgesamt 200 Beteiligten aus 17 Feuerwehren herrscht trotz schlechten Wetters reges Treiben.

Einige Jugendliche legen die Jugendleistungsprüfung in Schretzheim ab

42 junge Feuerwehrmänner und -frauen sind es, die am Samstagvormittag zur Abnahme der Jugendleistungsprüfung auf dem Gelände des BC Schretzheim bereitstehen. Diese ist freiwillig und das Abzeichen, das die Jugendlichen bei Bestehen bekommen, dient als Anerkennung. Die Prüfung ändere nichts am Einsatzgeschehen, erklärt Kreisjugendwart Claus Zimmermann. Sie bereite aber auf die spätere aktive Zeit bei der Feuerwehr vor.

Die Kreismeisterschaft der Jugendfeuerwehren gewann das Team Gremheim 1. Die Mitglieder durften sich über den Siegfried-und-Elfriede-Denzel-Pokal freuen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Teams Buttenwiesen 1 und Hausen 3. Foto: Kreisjugendfeuerwehr

In zehn Disziplinen müssen die Jugendlichen alleine oder im Zweierteam Geschicklichkeit und Geschwindigkeit beweisen. Sie kuppeln Schläuche, zielen mit einer Kübelspritze oder werfen einen Feuerwehrschlauch aus. Ein Schiedsrichter stoppt die Zeit und achtet auf Fehler. Außerdem gehört ein Theorieteil zur Prüfung. „In der Regel üben die einzelnen Feuerwehren darauf hin, dass alle bestehen“, sagt Zimmermann. Manchmal führe die Aufregung zu kleinen Fehlern. „Bei uns muss aber niemand Angst haben“, erläutert der Kreisjugendwart.

Geschicklichkeit und Schnelligkeit waren bei der Prüfung gefragt. Foto: Lioba Reiter

40 jungen Feuerwehrleuten dürfen Landrat Markus Müller und Oberbürgermeister Franz Kunz schließlich zur bestandenen Prüfung gratulieren. Beide zeigen sich in ihrer Rede stolz auf die „zahlreichen Jugendfeuerwehrleute“. Im Sinne der Gemeinschaft werde ein unverzichtbarer Beitrag für das Gemeinwohl erbracht, so Müller. Auch der Vorsitzende der Genossenschaftsbanken Alexander Jall zollte als Vertreter der Sponsoren seinen Respekt.

Das gemeinsame Wochenende ist jedes Jahr ein Highlight

Nachdem sich alle Anwesenden mit einem ausgiebigen Mittagessen gestärkt haben, geht es weiter mit dem Nachmittagsprogramm. Die Feuerwehr Schretzheim hat als diesjähriger Ausrichter eine Lager-Olympiade geplant. In Teams müssen sich die Jugendfeuerwehren verschiedenen Spielen stellen. Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und natürlich Spaß stehen dabei im Vordergrund. „Das Zeltlager ist jedes Jahr das Highlight für unsere Jugendfeuerwehren“, erklärt Kreisjugendwart Zimmermann. Das Zusammensein über das gesamte Wochenende stärke die Gemeinschaft. Neue Freundschaften werden geknüpft. Bei der Feuerwehr sei das wichtig. „Bei uns gibt es kein ‚Mein Feuer, dein Feuer‘“, sagt Zimmermann. „Im Einsatz müssen wir alle zusammenarbeiten.“

Die Jugendlichen müssen bei der Leistungsprüfung auch zusammenarbeiten, um zum Erfolg zu kommen. Foto: Lioba Reiter

Aufgrund der schlechten Wetterprognose habe man sich in diesem Jahr gegen das Zelten entschieden. Stattdessen können die Jugendlichen in der Sporthalle des BC Schretzheim schlafen. Einige Jugendfeuerwehren übernachten auch im eigenen Gerätehaus, informiert Zimmermann. Das gemeinsame Beisammensein und der Austausch am Abend fehlen ihm allerdings trotzdem.

Die Jugendfeuerwehr aus Gremheim holt den Denzel-Pokal

Am Sonntag steht für die Jugendlichen noch die Kreismeisterschaft auf Landkreisebene auf dem Programm. An verschiedenen Stationen müssen sie in Viererteams Feuerwehr-Übungen meistern. Wer am schnellsten ist und die wenigsten Fehler macht gewinnt. Als Preis gibt es seit vorigem Jahr einen Wanderpokal aus Holz. Als Dank an Siegfried Denzel für die Unterstützung der Kreisjugendfeuerwehr heiße dieser „Siegfried-und-Elfriede-Denzel-Pokal“, sagt Zimmermann. Ergattern konnte ihn in diesem Jahr mit viel Geschicklichkeit und Teamwork die Jugendfeuerwehr Gremheim 1. Die Gremheimer hatten in diesem Jahr das erste Mal am Zeltlager und der Kreisjugendmeisterschaft teilgenommen. Auf den zweiten Platz kam Buttenwiesen 1. Und Rang drei belegte das Team Hausen 3.

Kreisjugendfeuerwehr Zeltlager in Schretzheim Foto: Lioba Reiter