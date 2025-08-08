Gemeindediener händeringend gesucht

Mit einem gestrichelten Rahmen ist die Meldung herausgehoben, um mehr Aufmerksamkeit auf sie zu lenken: „Gemeindediener/in für Bissingen“ gesucht, heißt es im Amtsblatt der Kesseltal-Gemeinde. Gesucht wird schon länger. Seit einem halben Jahr gibt es keine vernünftige Lösung des Problems. Zwar hatte sich kurzzeitig jemand gefunden, dann aber wieder aufgehört, sagt Bürgermeister Stephan Herreiner. Die Zustellung durch die Post sei keine Lösung.

Der Job, den die Gemeinde anzubieten hat, ist offenbar für viele unattraktiv: In 48 Wochen im Jahr das Amtsblatt austragen. Jeden Donnerstag also jeden Briefkasten im Ort abklappern, deren Besitzer das Amtsblatt beziehen. „Es ist permanent und dauerhaft. Das schreckt viele ab“, sagt Herreiner. „Ich hoffe immer noch, dass wir jemanden kriegen und in gewohnter Weise weitermachen können.“ Sonst müsse man es irgendwann nur noch online zugänglich machen und auf die Verteilung verzichten. Eine Entwicklung, die an sich nicht neu wäre. Doch der Bürgermeister ist skeptisch, was die Reaktion der Bürgerinnen und Bürger angeht. „Etwas, das man gewohnt ist, abzuschaffen, ist schwierig.“

Wer ist heutzutage noch als Gemeindediener in Bissingen tätig?

Aktuell übernimmt noch der Austräger aus Bissingen Nord vertretungsweise die Verteilung im Südteil der Gemeinde. Doch ab September sei damit Schluss. Ein letzter Notnagel sei dann noch die Druckerei, die das Amtsblatt druckt. „Eventuell bekommen wir von denen einen Austräger, aber auch nur für einen bestimmten Zeitraum.“ Die Gemeindediener werden mit dem Mindestlohn bezahlt. Laut Herreiner seien die Hintergründe der Gemeindediener in den Orsteilen verschiedene. „Da sind Rentnerinnen und Renter, aber auch Hausfrauen dabei“, sagt der Bürgermeister.

Im Amtsblatt stehen Informationen der Gemeinde, Notfall-Telefonnummern, Vereinsnachrichten. Auch lokale Unternehmen werben in der Publikation, die in Bissingen bis auf die Urlaubszeit jeden Donnerstag erscheint.