Sommerlich-Vergnügliches in der Aula der Donau-Realschule

Stimmungsvolles Musizieren prägte das Sommerkonzert des Gesangvereins Frohsinn Lauingen, der mit erfrischenden Liedern aufwartete. Dirigentin Anja Baumann hatte ihre neunzehn Sängerinnen und neun Männerstimmen bestens vorbereitet. Sie agierten freudig und selbstbewusst. In stetem Wechsel präsentierte ein Instrumentalquartett sowohl volkstümliche Weisen als auch klassisch-heitere Kompositionen. Am Hackbrett souverän Monika Wohl, vielseitig inspirierend die Akkordeonistin Margit Müller, mit starkem Rhythmusgefühl Kontrabassist Jürgen Pohl und als Leiter der Gitarren- und Hackbrettmusik an der sicheren Gitarre Peter Lang bildeten einen trefflichen Kontrast zu den Gesangsdarbietungen.

Beide Klangkörper ergänzten sich und blieben in ihrer Eigenart selbstbestimmt. Die Klammer dazwischen der barfüßige Pianist Andreas Schneider, der am Bösendorfer-Flügel den Chor harmonisch und elegant unterstützte. Für alle Darbietungen gab es lautstarken Beifall eines animierten Publikums.

Anja Baumann hat dem „Frohsinn“ ihren Stempel aufgedrückt

Der galt besonders den A-cappella-Vorträgen des gemischten Chores. Hier konnte man die ersprießliche Chorarbeit durch Anja Baumann am besten studieren. Innerhalb von zwei Jahren hat sie dem Frohsinn den Stempel aufgedrückt: exakt im Auftreten, abgerundeter Chorklang, gutes Textverständnis, Piano-Kultur und schwungvolles Schlagerfeeling. Ob ein Madrigal „Wir lieben sehr im Herzen“ (D. Frederici) oder ein romantischer Satz „Erlaub mir, fein‘s Mädchen“(Joh.Brahms), Echowirkung im „Wie herrlich ist‘s im Wald“ (Silcher): Sie gelangen mit der richtigen substanziellen Kraft.

Wunderschön auch die Kärntnerlieder „Wenn der Holderstrauch bliath“, „Des Lebn mit dir“ und „Mitanand singa“. Immer wieder musikalisch erlebnisreich die Schlager „Rot sind die Rosen“, „Über sieben Brücken musst du geh‘n“ oder „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“. Mit gestalterischer Freude sang der Frohsinn die Oldies, sogar Peter Langs Ensemble steuerte mit „Spiel noch einmal für mich Habanero“ eine belebende Zugabe bei.

„Lieder sind die besten Freunde“

Alle Mitwirkenden vereinten sich zum programmatischen Titel „Lieder sind die besten Freunde“. Der neue erste Vorsitzende Gebhard Hummel, der unter zahlreichen Gästen Bürgermeisterin Katja Müller, ihre Stellvertreter Albert Kaiser und Dietmar Bulling, Franz Lingel vom Kreischorverband und den ehemaligen Dirigenten Winfried Häußler begrüßte, sprach von einer gelungenen Veranstaltung und dankte den Verantwortlichen für ihre Mitarbeit.