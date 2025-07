Landkreise Dillingen/Donau-Ries Landwirtschaftliches Wissen in Lutzingen unter Beweis gestellt

Der Medlinger Max Schön legt in seinem Ausbildungsbetrieb in Lutzingen die praktische Prüfung zum Landwirt ab. 36 junge Leute werden derzeit in Nordschwaben geprüft.