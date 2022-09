Der neue Höchstädter Pfarrer will die Freude am Glauben vermitteln

Die Pfarrei Finningen kommt zur Pfarreiengemeinschaft Höchstädt hinzu. Gleichzeitig wird am Sonntag Zweitpfarrer Uzoagwa ins Amt eingeführt.

"Dort, wo die Kirche mich braucht, komme ich gerne hin." Diese Worte von Pfarrer Donatus Uzoagwa beschreiben seinen weiten Weg. Zuerst von seinem Heimatland Nigeria nach Deutschland – und nun in die Pfarreiengemeinschaft Höchstädt. Es sei wie im Militär, erklärt Uzoagwa mit einem Lächeln. Nach dem Prinzip "immer bereit sein" gehe er gerne dorthin, wohin die Kirche ihn schicke. Auch, wenn das eine große Umstellung bedeute. Als er 2014 nach Deutschland kam, hätte er es ohne seine Motivation, mit den Menschen hier zusammen beten und singen zu können, nicht geschafft, die deutsche Sprache zu lernen.

Er spielt auch gerne Fußball und Tennis

In einer katholischen Familie aufgewachsen, habe er schon sehr früh seine Liebe zu Gott und der Kirche entdeckt, sagt der neue Seelsorger. Wichtig sei ihm, dass er im Glauben sinnvolle Antworten finde auf die Fragen, woher er komme und wohin er gehe. Der Glaube sei für ihn das Wichtigste im Leben. "Das Leben hat für mich keinen Sinn, wenn es nicht an Gott geht", sagt Uzoagwa. Doch ihn würden auch andere Dinge interessieren, versichert Uzoagwa. In seiner Freizeit schaut er sich gerne verschiedene Sportarten im Fernsehen an und spielt auch selbst gerne Fußball und Tennis.

Bevor er jetzt in die Pfarreiengemeinschaft Höchstädt kam, war Uzoagwa in der Pfarreiengemeinschaft Erkheim-Günztal tätig. Die vielen Wechsel würden ihm nichts ausmachen, denn trotz verschiedener Gemeinden sei alles die eine Kirche, "in der alle vereint sind in der großen Familie Gottes". Diese Gemeinschaft sei etwas sehr Schönes. Im Glauben gehe es ihm vor allem um die Freude, betont Uzoagwa und nennt seine liebste Weisheit aus der Bibel: "Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke." In seinen Gottesdiensten sei es ihm auch nicht wichtig, wie voll die Kirche ist, sondern, dass die Menschen, die gekommen sind, "Kraft und Freude schöpfen".

Der neue Seelsorger neben Stadtpfarrer Daniel Ertl wird am Sonntag, 25. September, um 10 Uhr in der Höchstädter Stadtpfarrkirche in sein Amt eingeführt. Gleichzeitig feiert die Pfarreiengemeinschaft Höchstädt dabei die Erweiterung um die Pfarrei Finningen. Einen Wunsch hat der Zweitpfarrer Uzoagwa schon: "Dass die Kirche so voll mit Menschen ist wie möglich."