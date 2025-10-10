Die Apfelernte fällt im Kreis Dillingen in diesem Jahr nur mäßig aus

Die Apfelernte im Landkreis Dillingen fällt offensichtlich alles andere als üppig aus. „Schlecht schaut's aus in diesem Jahr in der Region um das seit Tausenden von Jahren geltende Symbol für Liebe, Fruchtbarkeit und Leidenschaft“, berichtet Manfred Herian, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Unterliezheim, auf Anfrage. Obwohl die Wettervoraussetzungen im Frühjahr sehr gut gewesen seien und es zur Apfelblüte keine starken Fröste gegeben habe, falle die Ernte des beliebtesten Obstes der Deutschen in diesem Jahr in der Region „nur recht und schlecht aus“.

Hierbei spielt nach den Worten von Herian die Alternanz eine Rolle. Dies bedeutet: Wenn es in einem Jahr einen guten Fruchtertrag gegeben hat, wie 2024, dann tragen Obstbäume im nächsten Jahr bedeutend weniger Früchte. Besonders betroffen seien von diesem Phänomen in Mitteleuropa der Kultur-Apfel und die Kultur-Birne sowie Zwetschgen, stellt der ehemalige Kreisfachberater für Garten- und Landschaftsbau im Landkreis Dillingen fest. In Südeuropa treffe es häufig Oliven. Ein Hauptproblem bei der Entwicklung des Obstes an den Bäumen sei in diesem Jahr auch der starke Befall mit dem Apfelwickler, der in der Region erstmals im Juni aufgetreten sei und in der zweiten Generation kurz vor Erntebeginn im September.

„Bedeutend weniger Früchte als im Jahr zuvor“

Bestätigt wird die mäßige Apfelernte in der Region auch von Karl Huber von der Fruchtsaftkelterei in Bissingen. „Wir stellen fest, dass die Kunden, die zum Pressen ihrer Äpfel kommen, um anschließend ihren eigenen Saft mitzunehmen, mit bedeutend weniger Früchten kommen als in den Jahren zuvor“, berichtet Huber. „Es ist ein bissle wenig“, sagt auch Martin Patrik vom Obst- und Gartenbauverein Osterbuch. Im Laugnaer Gemeindeteil bringen Vereinsmitglieder Äpfel, Birnen, Quitten und vereinzelt auch Trauben zum Mosthäusle. Mengen bis 200 Kilogramm seien nach etwa einer halben Stunde gepresst, erläutert Patrik. 2024 sei ein ziemlich gutes Apfeljahr gewesen, in diesem Jahr sei das nicht so. Bei den Birnen gebe es allerdings gute Erträge.

„Die meisten Äpfel landen nach gutem Ansatz in der Reifezeit auf dem Boden“

Beim Besuch des Kreisobstlehrgartens in Höchstädt spricht auch Benedikt Herian, Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau im Landkreis Dillingen, von einer mäßigen Apfelernte in der Region. „Die meisten Äpfel landen nach gutem Ansatz in der Reifezeit an den Bäumen auf dem Boden, da sie durch Schädlingsbefall nicht ausreifen konnten“, erläutert Benedikt Herian. Einen solch großen Verlust an Ertrag bei beinahe allen Apfelsorten habe es im Landkreis Dillingen schon lange nicht mehr gegeben, sagt der Kreisfachberater. Da könne man nur auf das nächste Jahr hoffen und mit dem zufrieden sein, was in der Region an gesunden Früchten geerntet werden kann.

Benedikt Herian bei der Apfelernte im Kreisobstlehrgarten in Höchstädt. Foto: Horst von Weitershausen

Über ein Jahr zum „Reinbeißen“ berichten wiederum bedeutende Apfel-Anbauregionen in Bayern oder Deutschland in Bezug auf die Erträge bei der Ernte. Das Ergebnis fällt aber offensichtlich ganz unterschiedlich aus. In manchen Veröffentlichungen ist von einem Apfel-Rekordjahr zu lesen. Eine überdurchschnittliche Apfelernte melden etwa Obstbauern vom „Alten Land“ in Niedersachsen. Hauptsorten seien dabei Elstar, Jonagold, Braeburn und Gala. Von der Bodensee-Apfelernte 2025 wird gemeldet: „Qualitativ hochwertige Äpfel, allerdings mit einer etwas geringeren Menge als im Rekordjahr 2024.“

Martin Patrik sagt, dass die Apfelernte regional ganz unterschiedlich ausfalle. Im vergangenen Jahr, als hier in der Region die Obstpressen auf Hochtouren gelaufen seien, sei etwa die Ernte am Bodensee schlecht gewesen. An eine Rekordernte und einen Überfluss an Äpfeln mag der Mann aus Osterbuch nicht so recht glauben. „Im Supermarkt“, so Patrik, „kostet das Kilo Äpfel drei Euro.“ Der vergleichsweise hohe Preis sei doch eher ein Hinweis auf eine geringere Erntemenge. (mit bv)