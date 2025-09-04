Zöschingen heizt jetzt mit einer Großwärmepumpe

Die Bürgerinnen und Bürger von Zöschingen können jetzt klimafreundlich heizen. Denn Ende Juni ging die neue Großwärmepumpe in Betrieb, die Heizzentrale wurde kürzlich offiziell eingeweiht. Für die Bürgerinnen und Bürger Zöschingens gibt es dadurch eine Möglichkeit, ihr Haus mit nachhaltiger Energie zu heizen. Denn „wir haben jetzt eine Alternative zu Öl und Gas“, erklärt Bürgermeister Tobias Steinwinter auf Nachfrage. Der für die Pumpe benötigte Strom kommt rein aus erneuerbaren Quellen, sagt der Rathauschef. Und die Lösung, welche die Gemeinde zusammen mit der Buttenwiesener Energiefirma GP Joule erarbeitet hat, soll sogar Geld sparen.

Denn eine KI-gestützte Software tue ihr Bestes, den Ökostrom dann einzukaufen, wenn das Netz übersättigt ist, so Steinwinter. Dann sei der Preis nämlich am geringsten. Dadurch werde auch die Stabilität des Stromnetzes verbessert. Rund die Hälfte der 280 Haushalte der Gemeinde haben ihre Gebäude anschließen lassen – einige nur bis ins Grundstück ohne Anschluss an den eigenen Heizungskreislauf, die Hälfte bezieht bereits direkt die Wärme aus der neuen Heizzentrale. Steinwinter geht davon aus, dass schnell weitere Haushalte folgen werden, denn „Öl und Gas werden teurer“, das sei aufgrund der sich erhöhenden CO₂-Steuer sicher. Es herrsche allerdings Unsicherheit beim Thema Heizen. Denn was künftig wie gefördert werden könnte, stehe in den Sternen.

Die Zöschinger Verwaltung rechnet mit ökologischen und wirtschaftlichen Vorteilen

Steinwinter ist überzeugt davon, dass der Anschluss an die Heizzentrale für die Bürgerinnen und Bürger Zöschingen spätestens dann wirtschaftlich werde, wenn die eigene Heizung aufgibt. „Der Anschlusspreis liegt bei circa 20.000 Euro. Dann muss man nie wieder eine Heizung kaufen“, betont er. Alles, was damit zu tun hat, lege man in die Hand der Renergiewerke. Heißt: Sowohl der Besuch des Kaminkehrers als auch etwa der Kundendienst an der eigenen Verbrennungsanlage seien Geschichte. Die Renergiewerke sind ein Tochterunternehmen von GP Joule, an dem die Gemeinde ein Viertel der Anteile hält. Damit habe sie Mitbestimmungsrecht, zudem bleibe die Wertschöpfung vor Ort.

Die Großwärmepumpe in Zöschingen verfügt über eine maximale thermische Leistung von 922 Kilowatt. Für besonders kalte Wintertage oder Wartungsarbeiten steht zusätzlich ein Gaskessel bereit. Aktuell sind 116 Haushalte an die neue Heizzentrale angeschlossen. Dafür fließt das erwärmte Wasser durch ein fast fünf Kilometer langes Rohrnetz. Ein zwölf Meter hoher Pufferspeicher mit 124 Kubikmetern Fassungsvermögen sorgt dafür, dass Wärme gespeichert und bedarfsgerecht abgegeben werden kann. Perspektivisch sei ein weiterer Speicher derselben Größe geplant. Denn bis August 2026 soll das Versorgungsnetz noch einmal anwachsen, um rund 1,5 Kilometer. Dann soll sich auch die Anzahl der Anschlussnehmer um 34 erhöhen. Außerdem sei ein Elektroheizkessel mit 350 Kilowatt Leistung vorgesehen, um den Gaseinsatz weiter zu reduzieren.

Zöschingen setzt auf nachhaltige Wärme: Bürgermeister Steinwinter feiert neue Heizlösung mit GP Joule

Die Inbetriebnahme der Heizzentrale in der Forststraße wurde im Rahmen eines Festakts gefeiert, gemeinsam mit den Renergiewerken Zöschingen und dem Unternehmen GP Joule. Die Energie werde dort produziert, wo sie verbraucht werde, betont Gerhard Rohde, Geschäftsführer von GP Joule Wärme, bei der Veranstaltung: „Wir wollen die Energiewende für die Menschen greifbar machen. Das geht, indem wir die ökonomischen und ökologischen Vorteile für alle Beteiligten miteinander verbinden.“

Doch das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Der aktuelle Bauabschnitt des zur Fernwärme gehörenden Netzes werde voraussichtlich im September dieses Jahres. Damit heizen auch gemeindliche Liegenschaften wie die Gemeindehalle, das Rathaus sowie der Kindergarten mit der Wärme aus der Heizzentrale. Bereits im Anschluss solle der nächste Bauabschnitt folgen, dessen Fertigstellung für August 2026 vorgesehen sei.

Für die Straßenzüge „Bei den Flecken“ und „Eichstraße“ ist eine nachträgliche Antragstellung noch möglich. Interessierte können sich unter 08274/9278 567 oder per E-Mail an info@zoeschingen-fernwaerme.de melden. Informationen zu Anschlussmöglichkeiten und Tarifen finden sich zudem auf www.zoeschingen-fernwaerme.de. (mit AZ)