Bissinger Landjugend ist bereit für das Spiel ohne Grenzen

Eine viertägige Großveranstaltung beginnt am kommenden Donnerstag in Bissingen: Vom 17. bis 20. Juli findet das 52. Spiel ohne Grenzen dieses Mal im Kesseltal statt. Nachdem sie im vergangenen Jahr aus dem Wettbewerb in Kicklingen als Sieger hervorgegangen sind, dürfen die Mitglieder der Katholischen Landjugend Bissingen in diesem Jahr nach alter Tradition das Spiel ohne Grenzen ausrichten.

