Die letzte Mahnwache vor der Sprengung in Gundremmingen

Die Einladung zur Mahnwache am stillgelegten Atomkraftwerk in Gundremmingen ist eine Art Todesanzeige. Dort heißt es: „Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun (1. Mos. 11.6). In stiller Freude nehmen wir Abschied von zwei dicken Freunden. Die Einäscherung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Kreise statt.“

Viel Witz und Humor sowie Ironie bis Sarkasmus begleiten die letzten Tage der vor über 40 Jahren entstandenen Kühltürme des Atomkraftwerks Gundremmingen. Zweimal im Jahr fanden Mahnwachen an dem stark gesicherten Zaun der Anlage statt, der die kontroverseste Technik unserer Zeit sicherte. Die erwähnte „Todesanzeige“ kurz vor dem Niederlegen der Bauten, wie die Sprengung durch die Sprengingenieurin Ulrike Matthes aus Thüringen im Fachjargon bezeichnet wird, stellt nur ein Beispiel der zahllosen Protestbotschaften seit 1989 dar. So lange schon treffen sich AKW-Gegner an der Grenze zwischen den Landkreisen Günzburg und Dillingen. Vor allem Letzterer stellte dabei immer die meisten Demonstranten. Bei einer Zahl von zuletzt fünf bis sechs Männern und Frauen eigentlich eine leicht abzuschätzende Angelegenheit.

Wahre Freudensprünge beim 60. Zusammentreffen am AKW Gundremmingen

Vor diesem Hintergrund kann man verstehen, dass Frank Kienle aus Lauingen beim Anblick der zwölfköpfigen Gästeschar anlässlich des 60. Zusammentreffens wahre Freudensprünge ausführt. „So viele waren es schon sehr lange nicht mehr – da bin ich ja total geflasht, wenn ich das hier sehe“, ruft der Pastoralreferent beim Bistum Augsburg. Auch der evangelische Pfarrer Stefan Reichenbacher aus Neu-Ulm zeigt sich ziemlich baff bei der besinnlichen Begegnung, die erst vor dem Tor zum AKW stattfand, dann schließlich in die Nähe des Zwischenlagers verlegt wurde. Das regelmäßige Treffen präsentiert sich geprägt von Bibelversen, Gebeten und Gesang mit Gitarrenklängen, ohne eine kirchliche Veranstaltung sein zu müssen.

Protest im Schatten der beiden Kühltürme: Stefan Reichenbacher, Thomas Wolf und Frank Kienle (von links) lassen es vor der Sprengung nochmal richtig krachen, auch mit besinnlichen Momenten. Auch ein Kaffeekränzchen gibt es anschließend. Foto: Günter Stauch

Das spätere Vaterunser formulieren sogar jene mit, die schon lange kein Gotteshaus mehr von innen gesehen haben. Dort wie hier vor Ort gibt sich Stefan Reichenbacher als scharfzüngiger Gegner der Atomtechnik aus und bemüht schon mal die Schöpfungsgeschichte, um die menschlichen Fehldeutungen daraus zu geißeln. „Aufstehen, protestieren, mahnen und beten“, so einer seiner Appelle gegen diese „lebensfeindliche Technik“ in einer ausführlichen Broschüre über „Religiöse Besinnungen vor dem Kernkraftwerk Gundremmingen.“

Die 160 Meter hohen Betonriesen bieten kaum Schutz vor dem Wind

Jetzt steht der eloquente Geistliche zusammen mit Frank Kienle und Mitgründer Thomas Wolf (Günzburg) sowie dem weiteren Teammitglied und Organisator Joerg Roller (Dillingen) quasi im Schatten der mächtigen Türme im Hintergrund. Nur: Der Heimatstern hat sich den ganzen Sonntagvormittag kaum gezeigt, es regnete fast pausenlos und selbst die beiden 160 Meter hohen Betonriesen bieten nun kaum Schutz vor dem kühlen Nordwestwind.

Hoffentlich kommen die Schaulustigen, die am Samstag, 25. Oktober, bei der Sprengung dabei sein werden, genauso wind- und wetterfest daher wie das bunte Häuflein an diesem Nachmittag. Alle sind fast gekleidet wie für den kommenden Winter. Bei den gemeinsamen Erinnerungen an die „alten Zeiten“ mit Demonstrationen und Aktionen wird manchem warm ums Herz.

„Gehst Du nicht bald nach Haus, lacht dich das Windrad aus“

Einer kam mit seiner Ehefrau extra aus Wemding. „Der Aufwand lohnt sich“, sagt er. Ein Mittfünfziger erzählt, dass sein älterer Bekannter einst zum Protestieren mit einem Sessel und Sofa anreiste. Dann schwingt Thomas Wolf plötzlich seine Gitarre für ein „Volks- und Kinderlied“ mit dem Titel „Kühlturm, ade!“ . Darin die Zeile „Gehst Du nicht bald nach Haus, lacht dich das Windrad aus“. Der kühle Wind frischt noch mehr auf und treibt die dunkelgrauen Wolken weiter.