Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Die Oberliezheimer bauen ihre eigenen Kirchentreppe

Oberliezheim

Stairway to Kirche: Die Oberliezheimer bauen ihre Treppe selbst

Den ersten Antrag für den Neubau einer Treppe zur Kirche lehnte die Gemeinde Bissingen ab. Doch der Dorfverein schlägt sein eigenes Konzept vor – mit Erfolg. Jetzt wird gebaut.
Von Horst von Weitershausen
    • |
    • |
    • |
    Die Oberliezheimer setzen die Treppe zur Kirche in Eigenregie um (von links:) Rudolf Steinle, Georg Veh, Martin Schweyer, Leo Schrell, Gianni von Weitershausen, Heike Schweyer, Peter Sporer, Leonhard Schweyer, und Hermann Nippert.
    Die Oberliezheimer setzen die Treppe zur Kirche in Eigenregie um (von links:) Rudolf Steinle, Georg Veh, Martin Schweyer, Leo Schrell, Gianni von Weitershausen, Heike Schweyer, Peter Sporer, Leonhard Schweyer, und Hermann Nippert. Foto: Horst von Weitershausen

    Die Kreativität findet bei den Bürgerinnen und Bürgern des kleinen Bissinger Ortsteils Oberliezheim kein Ende. Vor knapp einem Jahr stellten mehr als zwei Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes ein erfolgreiches Theaterstück auf die Beine. Zudem herrschte im Rahmen des Anschlusses an die Kanalisation rund dreieinhalb Jahre Baustelle. Mit Nahwärmenetzanbau, Erdkabelverlegung und Glasfaserversorgung in allen Gebäuden des Dorfes. Auch hierbei leisteten die Oberliezheimer und Oberliezheimerinnen viel Eigenarbeit. Jetzt steht die Sanierung und Verschönerung des Dorfes auf den Programmzetteln der Bürgerinnen und Bürger. Mit Mitteln der Gemeinde und EU-Geldern wird nun von der Dorfgemeinschaft selbst eine Treppe gebaut.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden