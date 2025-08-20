Stairway to Kirche: Die Oberliezheimer bauen ihre Treppe selbst

Die Kreativität findet bei den Bürgerinnen und Bürgern des kleinen Bissinger Ortsteils Oberliezheim kein Ende. Vor knapp einem Jahr stellten mehr als zwei Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes ein erfolgreiches Theaterstück auf die Beine. Zudem herrschte im Rahmen des Anschlusses an die Kanalisation rund dreieinhalb Jahre Baustelle. Mit Nahwärmenetzanbau, Erdkabelverlegung und Glasfaserversorgung in allen Gebäuden des Dorfes. Auch hierbei leisteten die Oberliezheimer und Oberliezheimerinnen viel Eigenarbeit. Jetzt steht die Sanierung und Verschönerung des Dorfes auf den Programmzetteln der Bürgerinnen und Bürger. Mit Mitteln der Gemeinde und EU-Geldern wird nun von der Dorfgemeinschaft selbst eine Treppe gebaut.

