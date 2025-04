Unbekannter stiehlt Geld und Zigaretten aus Syrgensteiner Zigarettenautomat

Ein unbekannter Täter öffnete nach Angaben der Polizei gewaltsam einen Zigarettenautomaten, um an Geld und Zigaretten zu gelangen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 19 Uhr und 6 Uhr brach der Täter in der Giengener Straße im Syrgensteiner Ortsteil Landshausen einen Zigarettenautomaten auf. Dabei entwendete der Gesuchte daraus sämtliches Bargeld sowie die Zigaretten. Es entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 2000 Euro. Der Wert des Diebesguts wird noch ermittelt. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)

Zigarettenautomat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zigarette Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis