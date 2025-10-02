Rundum erneuert: So viel hat sich im Inneren der Wittislinger Schule verändert

Die größte Veränderung findet man in der Aula. Wo einst eine Glasfassade war, ist jetzt ein Aufzug. Neue, feuergeschützte Garderoben stehen entlang der Wände neben den Klassenzimmern, alles ist neu gestrichen, die Treppengeländer sind ebenfalls neu, wie auch einige Toiletten. Die Wittislinger Grund- und Mittelschule hat die größte Sanierung seit vielen Jahren hinter sich. Auch die Themen Barrierefreiheit und Brandschutz wurden in den vergangenen knapp anderthalb Jahren angegangen. Schon der Aufzug ist ein bisschen besonders. Und das hat viel mit der Bauweise des Schulgebäudes zu tun. In der Aula führen nämlich ein paar Stufen hoch zu den Klassenzimmern. Barrierefrei ist das natürlich überhaupt nicht, deshalb führt der Aufzug nicht nur in die oberen Stockwerke und den Keller, sondern überbrückt auch die minimale Distanz in der Aula. Doch es hat sich noch viel mehr getan.

Brandschutz und Barrierefreiheit seien „nicht verhandelbar“

In den vergangenen knapp eineinhalb Jahren hat die Wittislinger Schule ihre größte Sanierung seit vielen Jahren erhalten. Jetzt ist der Brandschutz auf dem aktuellen Stand, unter anderem durch 92 Brandschutztüren, mehr Fluchtwege und Brandschutzabschnitte. Positiver Nebeneffekt: Im Keller sind dadurch jetzt drei große Räume wieder für Schülerinnen und Schüler nutzbar, die vorher nur als Abstellkammern herhielten. Auch ist die Schule jetzt barrierefrei. Wände wurden gestrichen, teils sehr alte Toiletten im „Neubau“ erneuert, neue Böden verlegt, Lichtkuppeln ausgetauscht. Wittislingens Bürgermeister Thomas Reicherzer meint: „Wir haben einen großen Schritt getan.“

Die Schule wurde in Brandschutzabschnitte eingeteilt, feuergeschützte Garderoben wurden beschafft, die Wände gestrichen und ein neuer Boden verlegt. Foto: Jonathan Mayer

Ungefähr 15 Jahre sei die letzte größere bauliche Maßnahme an der Schule her. Damals wurde das Gebäude gedämmt. Die Arbeiten jetzt kosten die Verwaltungsgemeinschaft knapp 2,5 Millionen Euro, 1,2 Millionen davon trägt wohl der Freistaat. „Für uns ist das die größte Maßnahme seit Jahren“, sagt Reicherzer. Für ihn persönlich sei es die größte seiner Amtszeit. Brandschutz und Barrierefreiheit seien „nicht verhandelbar“.

Im oberen Stockwerk bilden die Garderoben zwei Rechtecke, in denen Sitzgelegenheiten geschaffen wurden. Für Bürgermeister Thomas Reicherzer eine der schönsten Neuerungen. Foto: Jonathan Mayer

Die Bauarbeiten fanden im laufenden Schulbetrieb statt, was nicht immer einfach war. Viele störende Arbeiten wurden in die Ferien gelegt, um den Unterricht nicht zu stören. Reicherzer zeigt sich erleichtert, dass das Ziel, zum neuen Schuljahr fertig zu sein, auch erreicht werden konnte.

Bürgermeister Reicherzer: Schule „ist auf einem guten Stand“

Ist die Schule also jetzt rundum in gutem Zustand? Reicherzer findet, man sei auf einem guten Stand. Es gebe noch ältere Toiletten, aber die ältesten seien jetzt erneuert. „Aber an einer Schule geht‘s nie aus.“