Taxi wird in Diemantstein mehrfach beschädigt

In Diemantstein ist ein Taxi in den vergangenen Wochen mehrfach beschädigt worden.

Ein Taxi ist in den vergangenen Wochen in Diemantstein mehrfach beschädigt worden. Zunächst wurden Schrauben in die Reifen des Autos gesteckt.

Im Zeitraum vom 29. September bis zum vergangenen Freitag ist ein Taxis im Bissinger Gemeindeteil Diemantstein mehrfach durch einen Unbekannten beschädigt worden. Das Auto wird jeden Abend im Bereich des Feuerwehrhauses Diemantstein über Nacht abgestellt. Im oben genannten Zeitraum wies das Taxi nach Angaben der Polizei mehrere Beschädigungen auf. Die Beifahrerseite wird zerkratzt, der Scheinwerfer beschädigt Zunächst steckten zwei Holzschrauben in den Reifen des Wagens. Etwa eine Woche später wurde die Beifahrerseite zerkratzt. Eine weitere Woche später wurde ein Scheinwerfer beschädigt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Rufnummer 09071/560 zu melden. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

