14-Jährige bei Unfall in Dillingen verletzt – Radfahrer flieht

Am Montagmorgen ist es in Dillingen zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 14-jährige Schülerin erlitt leichte Verletzungen. Gegen 7.30 Uhr befand sich die 14-Jährige fußläufig in der Donaustraße auf dem Weg zur Schule. Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer kam ihr entgegen und erfasste das Mädchen mit seinem Rad. So heißt es im Bericht der Polizei. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt unerlaubt fort und beging Unfallflucht.

Die 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihren Angaben nach war der Unbekannte komplett schwarz gekleidet, trug einen Kapuzenpullover und führte einen schwarzen kaputten Rucksack mit sich. Er war mit einem roten Fahrrad unbekannter Marke unterwegs. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)