14-jähriger Fahrradfahrer von Kleintransporter angefahren

Am vergangenen Dienstagmorgen ist im Dillinger Stadtteil Donaualtheim ein 14-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Er war laut Angaben der Polizei auf der Marienstraße stadteinwärts unterwegs. Ein 37-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus einer Seitenstraße auf die Marienstraße und erfasste den Jugendlichen. Dieser musste für die weitere Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An seinem Fahrrad entstand Unfallschaden von ungefähr 300 Euro.

