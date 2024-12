14-jähriger Scooter-Fahrer wird bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Dillingen erlitt ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer leichte Verletzungen. Gegen 15 Uhr war laut Auskunft der Polizei eine 79-jährige Toyota-Fahrerin in der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Einsteinstraße unterwegs.

Der Jugendliche war in Dillingen auf einem E-Scooter unterwegs

Beim Einfahren auf den Parkplatz eines Verbrauchermarkts kollidierte sie mit dem E-Scooter des Jugendlichen, der verbotswidrig auf dem Gehweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Der 14-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von etwa 600 Euro. (AZ)