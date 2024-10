15-Jährige wird bei Unfall in Dillingen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 15-jährigen Kleinkraftradfahrerin ist es am Donnerstagnachmittag in Dillingen gekommen. Gegen 15.15 Uhr fuhr die 15-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad auf der Donauwörther Straße stadtauswärts. Aus Unachtsamkeit fuhr sie auf den vorausfahrenden Ford einer 49-Jährigen auf, die verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 15-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden von rund 5000 Euro. (AZ)

