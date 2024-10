16-Jährige fährt mit Auto durch Dillingen

Die Dillinger Polizei hat am vergangenen Sonntagabend eine jugendliche Autofahrerin in der Gutenbergstraße gestoppt. Die Beamten hielten das Fahrzeug gegen 22.30 Uhr zur Verkehrskontrolle an. Am Steuer saß eine 16-Jährige, die keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, so die Polizei. Daraufhin untersagten die Beamten die Weiterfahrt und informierten die Erziehungsberechtigten. Gegen die junge Fahrerin wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet, meldete die Polizei. (AZ)

