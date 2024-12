21-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Dillingen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 21-jährigen Autofahrer ist es am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße 2032 bei Dillingen gekommen. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 80-jähriger Renault-Fahrer die Staatsstraße in Richtung Holzheim. Er wollte nach links auf die Staatsstraße 2030 in Richtung Wertingen abbiegen.

3000 Euro Schaden nach Unfall

Der entgegenkommende 21-Jährige musste mit seinem VW ausweichen, um eine Kollision mit dem Abbiegenden zu verhindern. Der VW drehte sich bei dem Ausweichmanöver und landete in einem Feld. Der 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen entstand ein Unfallschaden von rund 3.000 Euro. (AZ)