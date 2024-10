23-Jähriger verliert Kontrolle über Auto: Unfall in Dillingen

Eine 23-Jährige war am Samstagabend mit ihrem Pkw die Prälat-Hummel-Straße in Richtung Große Allee in Dillingen unterwegs, um anschließend auf die Große Allee in Richtung Lauingen abzubiegen. An der dortigen Ampelanlage standen wiederum in stadteinwärtiger Fahrtrichtung bei Rotlicht eine 21-jährige Pkw-Fahrerin mit ihren zwei Mitfahrern und dahinter ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem Beifahrer im Pkw, die nach links abbiegen beziehungsweise der geradeaus weiter fahren wollte.

Die 23-Jährige verlor nun beim Abbiegevorgang nach links die Kontrolle über ihren Pkw und prallte in die beiden Pkw, die an der Ampel warteten. An allen drei Pkw entstand Sachschaden und alle Pkw mussten abgeschleppt werden. Alle beteiligten Personen wurden ebenfalls leicht verletzt und kamen zur Abklärung ins Krankenhaus Dillingen. (AZ)