27-Jähriger wird in Dillingen mit Kokain am Steuer erwischt

Vormittags um 9.45 Uhr kontrolliert die Polizei einen Mann in Dillingen. Dann stellt sich raus: Er ist auf Drogen.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 9.45 Uhr wurde an der Großen Allee in Dillingen ein 27-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Das berichtet die Polizei. Ein Drogenvortest bestätigte die Einnahme von Kokain. Außerdem konnten im Fahrzeug noch weitere Drogenutensilien sichergestellt werden. Der Fahrer musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)