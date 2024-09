52-Jähriger flüchtet in Kicklingen zu Fuß vor Polizeikontrolle

Ein Autofahrer hat versucht, sich einer Kontrolle der Dillinger Polizei zu entziehen und leistete dabei Widerstand gegen die Polizisten. Gegen 15 Uhr kam der 52-jährige Mann der Polizeistreife in der Steinheimer Straße im Dillinger Ortsteil Kicklingen entgegen. Da ihm bereits früher die Fahrerlaubnis entzogen worden war, sollte er zur Kontrolle angehalten werden. Das teilt die Polizei mit.

52-Jähriger musste fixiert und gefesselt werden

Die Beamten wendeten das Dienstfahrzeug und stellten fest, dass der Mann seinen Pkw etwas weiter in der Straße abgestellt hatte und zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen war. Kurze Zeit später sichteten die Beamten den Mann in der Nähe. Als die Polizei ihn nun schließlich kontrollieren wollte, wehrte sich der 52-Jährige. Er musste daraufhin laut Polizeibericht fixiert und gefesselt werden. Dabei wurde er leicht verletzt und noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Wie die Polizei mitteilt, zeigten sich bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Trunkenheit im Verkehr unter Einfluss von Drogen und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)