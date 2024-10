58-Jähriger nach Verkehrsunfall in Dillingen schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und einem hohen Sachschaden hat sich am Freitagnachmittag auf einer Dillinger Staatsstraße ereignet. Darüber informiert die Polizei. Gegen 15 Uhr fuhren hinter einem 58-jährigen Autofahrer zwei weitere Autos. Das Hinterste setzte der Polizei zufolge ordnungsgemäß zum Überholen an. Der 58-Jährige ganz vorn habe dann unvermittelt gebremst, um abzubiegen. Dabei sei die 18-jährige Autofahrerin, die direkt hinter dem 58-Jährigen unterwegs war, in das voran fahrende Fahrzeug gefahren.

Der Sachschaden nach dem Unfall in Dillingen liegt wohl bei rund 30.000 Euro

Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Beide Autos wurden nach Informationen der Polizei massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und kam ebenfalls zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Das überholende Auto wurde bei dem Unfall nicht beschädigt. (AZ)