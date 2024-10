90-jähriger Autofahrer übersieht 37-jährigen Radler in Dillingen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 37-jährigen Fahrradfahrer ist es am Montagnachmittag im Dillinger Stadtteil Hausen gekommen. Gegen 16 Uhr fuhr ein 90-jähriger Autofahrer von der Richwinallee in zu engem Bogen nach links auf die Schultheißstraße aus. Dabei erfasste er den 37-jährigen Fahrradfahrer, der von der Schultheißstraße kommend nach rechts in die Richwinallee abbiegen wollte. Der 37-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Insgesamt entstand ein Unfallschaden von etwa 1.600 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 90-Jährigen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (AZ)

