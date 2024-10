94-jährige Autofahrerin fährt in Dillingen auf Wagen einer 45-Jährigen auf

Eine 94-Jährige Autofahrerin hat am Freitag gegen 15.45 Uhr, von Lauingen kommend, die Kreisstraße DLG 42 in Richtung Dillingen stadteinwärts befahren. Vor ihr war eine 45-Jährige mit ihrem Pkw in gleicher Richtung unterwegs. Als diese verkehrsbedingt bremsen musste, übersah dies nach Angaben der Polizei die Seniorin und fuhr auf den vorderen Wagen auf.

Der Sachschaden liegt bei etwa 11.000 Euro

An beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von gesamt etwa 11.000 Euro. Der Pkw der 94-Jährigen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)