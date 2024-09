Absperrung entwendet: 23-Jähriger fährt in Baustelle an der Dillinger Donaubrücke

Weil ein bisher unbekannter Täter die Straßenabsperrung an der zurzeit wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten gesperrten Donaubrücke in Dillingen entwendet hat, war für einen 23-jährigen VW-Fahrer am Donnerstagabend die Gefahrenstelle nicht ersichtlich. Gegen 21.30 Uhr war er auf der Donaustraße stadtauswärts unterwegs, wie die Polizei informiert, und fuhr in die Baustelle. So wurde an seinem Wagen die Ölwanne beschädigt. Der Schaden beläuft sich der Polizei zufolge auf rund 700 Euro.

Unbekannte haben die Straßenabsperrung an der Dillinger Donaubrücke entwendet

Die Polizeiinspektion Dillingen hat unter anderem Ermittlungen wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, der die Straßenabsperrung entwendet hat, können sich unter der Telefonnummer 09071/560 melden. (AZ)