Akademie für Lehrerfortbildung Dillingen bekommt einen neuen Leiter

Bernhard Stegmann wird Alfred Kotters Nachfolger als Leiter der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen. Wer der Neue ist.

Bayerns Kultusministerin Anna Stolz hat Bernhard Stegmann zum neuen Leiter der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen ernannt. Stegmann wird zum 1. August Nachfolger von Alfred Kotter, der seit 2017 die ALP leitet und zum 1. August 2024 in den Ruhestand eintritt.

Stolz betont: "Die ALP steht für professionelle und zeitgemäße Fortbildung aller bayerischen Lehrkräfte." Kotter habe hier "großartige Arbeit geleistet". Die Kultusministerin zeigt sich zuversichtlich, dass Nachfolger Stegmann "die weitere Entwicklung der ALP als innovative und dienstleistungsorientierte Fortbildungseinrichtung" erfolgreich fortführen werde.

Leitung an der ALP in Dillingen verändert sich

Bernhard Stegmann ist seit 2021 Schulleiter des Holbein-Gymnasiums Augsburg sowie ständiger Stellvertreter des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben. Er hat sich über das Holbein-Gymnasium hinaus als Gastdozent an der ALP und der regionalen Lehrerfortbildung engagiert und ist Mitglied der Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren der bayerischen Gymnasien.

Der neue ALP-Leiter studierte die Fächer Englisch und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie der Universität Augsburg. Sein Referendariat absolvierte er in Würzburg. Der Gymnasiallehrer wechselte nach Antritt seiner ersten Planstelle nach Augsburg, bevor er dann an der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben tätig war. Anschließend übernahm er die Funktion des stellvertretenden Schulleiters des Dossenberger-Gymnasiums Günzburg. Von dort bewarb er sich erfolgreich auf die Stelle des Schulleiters des Gymnasiums bei St. Stephan in Augsburg, bevor er schließlich in der Funktion als Schulleiter an das Holbein-Gymnasium wechselte und dort auch die Aufgabe des (stellvertretenden) Seminarvorstands im Rahmen der zweiten Phase der Lehrerbildung wahrnimmt.

Knapp 200.000 Teilnahmen an Lehrgängen in Dillingen im vergangenen Jahr

Die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen ist eine zentrale Einrichtung der staatlichen Lehrerfortbildung in Bayern, die die Lehrkräfte und schulischen Führungskräfte durch ein umfangreiches Fortbildungsprogramm unterstützt. 2023 verzeichnete die ALP knapp 200.000 Teilnahmen an mehr als 4300 Veranstaltungen, von denen zwei Drittel in Online-Formaten stattfanden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch