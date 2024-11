Aldi feiert Dillinger Filialleiter Christoph Balzer

Dillingens Aldi-Süd-Filialleiter Christoph Balzer konnte kürzlich sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiern. Als er im Jahre 1999 seine Laufbahn als Filialleiter-Stellvertreter begann, wurde er unter anderem in den Filialen in Krumbach und Schwabmünchen eingesetzt, ehe er 2002 zum Filialleiter der neuen Filiale in Herbrechtingen befördert wurde. Seit 2005 leitet Balzer seine Heimatfiliale in Dillingen. Bereits im Jahr 2006 wurde er in den IHK-Prüfungsausschuss für Verkäufer und Kaufleute im Einzelhandel berufen, 2014 folgte von der Bayerischen Ausbilderakademie der IHK die Ernennung zum zertifizierten Berufsausbilder. Verkaufsleiter Sebastian Klaus und Regionalverkaufsleiter Claus Herfert gratulierten Balzer zu seinem Jubiläum. (AZ)

