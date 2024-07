Alkohol, Drogen und keinen Führerschein: Polizei stoppt Mann in Dillingen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen einen Pkwfahrer dabei beobachten, wie er auf der Dillinger Straße in Lauingen eine Verkehrsinsel touchierte. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle konnten am Fahrzeug zwei geplatzte Reifen und weitere massive Schäden festgestellt werden, weshalb das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Der Mann hatte auch keinen Führerschein

Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten zunächst fest, dass der 46-jährige Dillinger nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis war. Während der Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrer zudem starke drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies. Ein durchgeführter Drogentest lieferte ein positives Ergebnis auf Kokain, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug abgeschleppt. Gegen den Unfallfahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)